Ông Nguyễn Xuân Đông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinaconex

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – HOSE: VCG) ngày 5/5 công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Trần Đình Tuấn. HĐQT Vinaconex bầu ông Nguyễn Xuân Đông làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 5/5.
Trước đó, ông Tuấn được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Vinaconex thay thế ông Nguyễn Hữu Tới kể từ ngày 13/2. Trước khi đảm nhiệm cương vị này, ông Tuấn là thành viên HĐQT, đồng thời giữ chức phó tổng giám đốc của Vinaconex.
Tân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Đông có đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Vinaconex kể từ 28/4. Ông đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Vinaconex từ cuối năm 2018, giai đoạn gắn liền với thương vụ An Quý Hưng - doanh nghiệp do ông làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc – chi khoảng 7.400 tỷ đồng để mua gần 58% vốn Vinaconex từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
Về tình kinh doanh, trong quý 1/2026, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.424 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước (YoY); lợi nhuận gộp từ đó tăng 36% lên 432 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính của VCG cũng tăng gấp 5 lần lên 234 tỷ đồng.
Bóc tách cơ cấu doanh thu, hoạt động xây lắp tiếp tục là nguồn thu chủ lực của Vinaconex, khi mang về 2.345 tỷ đồng, tăng 17,8%; hoạt động kinh doanh bất động sản cũng tăng 463% lên 436,5 tỷ đồng. Ở mảng tài chính, công ty thu về 218 tỷ đồng lãi tiền gửi, cho vay, lãi trả chậm, tăng tương ứng 7,3 lần YoY.
Trừ đi thuế phí, Vinaconex báo lãi sau thuế 368,5 tỷ đồng, tăng 143% so với kết quả quý 1/2025, hoàn thành tương ứng 35,5% kế hoạch đề ra cho năm 2026.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCG đang có nhịp giao dịch khá tích cực trên thị trường chứng khoán, khi tăng 5/6 phiên gần nhất. Chốt phiên 5/5, VCG tăng 0,22% lên 22.850 đồng/CP, tương đương vốn hóa 14.772 tỷ đồng.
