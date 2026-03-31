Ông Phạm Đức Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Huế

(VTC News) -

Sáng 31/3, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND thành phố thực hiện bầu các chức danh chủ chốt, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2026.

Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trước đó, tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ông Phạm Đức Tiến trúng cử đại biểu HĐND TP Huế tại đơn vị bầu cử số 4.

Tân Chủ tịch HĐND TP Huế Phạm Đức Tiến khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: T.H)

Tại kỳ họp trên, HĐND TP Huế cũng bầu các Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2026–2031. Theo đó, ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Huế khóa VIII nhiệm kỳ 2021- 2026 và ông Lương Bảo Toàn - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Huế khóa IX.

Tại kỳ họp, HĐND TP Huế cũng thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Được biết, ông Phạm Đức Tiến (sinh ngày 23/1/1976, quê tỉnh Hưng Yên) có trình độ Thạc sĩ Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị. Trưởng thành từ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Phạm Đức Tiến từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trước khi được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế từ tháng 10/2024.

Cụ thể, từ tháng 7/2007-3/2010, ông là chuyên viên Phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ, Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ tháng 4/2010 – 12/2013, ông giữ chức Phó Trưởng phòng, sau đó là Trưởng phòng Phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ, Vụ Nghiên cứu. Tháng 1/2014-5/2016, ông là Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu.

Từ tháng 6/2016-7/2021, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, đồng thời là Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 8/2021 – 9/2024, ông là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ tháng 1/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế khóa XVI; từ tháng 10/2025, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII.