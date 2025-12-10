(VTC News) -

Sáng 10/12, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Quốc Vương làm Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chúc mừng tân Phó Giám đốc và đề nghị Đại tá Nguyễn Quốc Vương tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và hứa sẽ tiếp tục phát huy thành quả của tập thể lãnh đạo Công an tỉnh, tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Lễ công bố.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương (SN 1978 tại Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên), ông là Thạc sỹ Luật.

Trong quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Quốc Vương đã được trao tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2016, 2019; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an năm 2019, 2020; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình năm 2020, 2021.

Quá trình công tác của Đại tá Nguyễn Quốc Vương:

Năm 1996 đến 1998: Học viên Trường Đại học An ninh nhân dân

Tháng 10/1998 đến tháng 7/2001: Học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Tháng 8/2001 đến tháng 5/2002: Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình

Tháng 6/2002 đến tháng 12/2007: Cán bộ, Văn phòng Công an tỉnh Thái Bình

Tháng 1/2008 đến tháng 7/2009: Phó Đội trưởng, Văn phòng Công an tỉnh Thái Bình

Tháng 8/2009 đến tháng 12/2009: Phó Đội trưởng, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Thái Bình

Tháng 11/2011 đến tháng 10/2015: Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thái Bình

Tháng 11/2015 đến tháng 8/2020: Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình

Tháng 9/2020 đến nay: Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập.