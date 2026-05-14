Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến mở thêm cơ sở tại Hòa Lạc

Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) sẽ có thêm một khuôn viên tại Hòa Lạc, bên cạnh trụ sở chính ở phường Bạch Mai, Hà Nội và phân hiệu đang triển khai tại Hưng Yên. Thông tin được GS Vũ Văn Yêm, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ ngày 14/5, sau khi mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến việc trường thay đổi kế hoạch phát triển cơ sở đào tạo.

"HUST vẫn đang tiếp tục triển khai phân hiệu tại xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên theo đúng kế hoạch, đồng thời nghiên cứu mở thêm khuôn viên thứ ba tại Hòa Lạc. Định hướng này phù hợp với chiến lược phát triển khu đô thị đại học và nghiên cứu tại khu vực phía tây Hà Nội", GS Vũ Văn Yêm cho hay.

Phối cảnh minh họa kiến trúc cảnh quan phân hiệu ĐH Bách khoa Hà Nội tại Hưng Yên (Ảnh: HUST).

Hiện trường chưa công bố chi tiết về quy mô, diện tích hay lộ trình xây dựng cơ sở tại Hòa Lạc.

Đối với phân hiệu Hưng Yên, nhà trường phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Khuôn viên có diện tích gần 70 ha, được quy hoạch thành bốn nhóm chức năng gồm: đào tạo, nghiên cứu, thí nghiệm và đổi mới sáng tạo; khu ký túc xá, thể thao và sinh hoạt văn hóa; công viên cây xanh, mặt nước và không gian mở; cùng hệ thống giao thông nội bộ kết nối với quy hoạch chung khu vực Văn Giang.

Theo kế hoạch, sau khi phân hiệu Hưng Yên đi vào hoạt động, trụ sở chính của trường tại Hà Nội sẽ tập trung vào vai trò điều hành, nghiên cứu cơ bản và kết nối quốc tế. Quy mô người học tại cơ sở này dự kiến giảm còn khoảng 12.000, thay vì khoảng 38.000 như hiện nay.

Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập năm 1956, hiện đào tạo 65 chuyên ngành bậc đại học cùng 95 chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Theo bảng xếp hạng QS và THE năm 2026, trường lần lượt thuộc nhóm 1.201-1.400 và 1.501+ đại học thế giới.

Nhà trường cho rằng việc mở rộng thêm các phân hiệu và khuôn viên mới sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa HUST vào nhóm 100-150 đại học kỹ thuật hàng đầu châu Á trước năm 2035, theo định hướng đã được Thủ tướng phê duyệt hồi tháng 3 năm nay.