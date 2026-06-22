Đặc sản World Cup kiểu Mỹ bị chê 'phá hủy bóng đá'

(VTC News) -

Một trong những điểm mới của World Cup 2026 là quãng nghỉ ngắn bắt buộc giữa mỗi hiệp đấu. Điều này vốn rất quen thuộc ở các giải thể thao Mỹ - vừa phục vụ quảng cáo cho các nhà đài, vừa kết hợp thêm trải nghiệp cho khán giả tại sân. Tuy nhiên, trong bóng đá, việc nghỉ giữa hiệp lại không phổ biến và chỉ được áp dụng trong những trường hợp đặc biệt cho đến khi FIFA đưa vào quy định bắt buộc tại World Cup 2026. Điều này gây ra nhiều tranh cãi.

"Việc trận đấu bị chia làm 4 hiệp làm thay đổi cách hiểu về môn bóng đá vốn được xây dựng từ lâu. Sư thay đổi văn hóa này không mang lại điều gì mà lấy đi nhiều thứ khác. Mọi người yêu thích bóng đá vì những đặc điểm riêng biệt. Bóng đá đã thay đổi vì những điều luật này", huấn luyện viên trưởng tuyển Uruguay - ông Marcelo Bielsa nói.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đặt ra quy định mới. Hai đội được nghỉ giải lao 3 phút ở mỗi hiệp, mục đích nhằm giảm tải cho các vận động viên thể thao khi thời tiết tại Bắc Mỹ đang nắng nóng. Đến thời điểm này, giới chuyên môn vẫn còn có sự tranh cãi liên quan đến điều luật nói trên. Nhiều người tin rằng FIFA chỉ cố tạo ra thêm thời gian cho quảng cáo.

Các cầu thu tham gia vào việc uống nước giữa giờ.

Trên thực tế, việc xuất hiện các quãng nghỉ ngắn trong trận đấu bóng đá hiện đại không phải điều gì mới mẻ. FIFA từng đưa ra khái niệm "cooling break" (nghỉ hạ nhiệt) - thời gian để cầu thủ hai đội nghỉ ngơi và uống nước ở mỗi hiệp, chỉ được trọng tài quyết định khi thời tiết quá nóng. Thông thường, nếu nhiệt độ ở thời điểm diễn ra trận đấu trên 32 độ C, "cooling break" được áp dụng.

Nhưng ở World Cup 2026, quãng thời gian nghỉ được ấn định là 3 phút với cái tên mới "hyderation break" (nghỉ tiếp nước). Một số sân đấu có mái che, hệ thống làm mát khiến nhiệt độ không quá 25 độ C nhưng "hyderation break" vẫn xuất hiện.

HLV Marcelo Bielsa bình luận: "Công nghệ vẫn mang lại nhiều điều cho bóng đá. Mỗi lần tạm dừng trận đấu lại có mục đích riêng và kết luận tôi đưa ra không chỉ của riêng tôi. Tôi cũng đang lặp lại những gì tôi nghe được. Tất nhiên, nếu những công nghệ như VAR thì đáng hoan nghênh và nên được đánh giá cao".

Với nhiều nhà cầm quân, khi đội bóng đang gặp bất lợi, hyderation break bỗng trở thành khoảng thời gian để họ điều chỉnh chiến thuật cho toàn đội. Không ít đội tuyển đã chơi ứng khởi, ghi bàn sau khi bước vào quãng hyderation break.