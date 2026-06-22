(VTC News) -

Trận Jordan vs Algeria diễn ra lúc 10h ngày 23/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng J World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Jordan vs Algeria nhanh nhất.

Sau trận thua Argentina, Algeria hiện đang đứng cuối bảng J khi chưa đó điểm số nào và hiệu số là -3. Trong khi đó, Jordan có thể hy vọng vào bàn thắng đậm trước Algeria để cạnh tranh suất đi tiếp. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Jordan vs Algeria Thời gian: 10h ngày 23/6. Sân: Levi's, California, Mỹ. Giải đấu: Bảng J World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Xem trực tiếp Jordan vs Algeria trên kênh nào?

Trận Jordan vs Algeria được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6 lúc 10h ngày 23/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Algeria đang đứng chót bảng J sau thất bại 3-0 trước Argentina. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Jordan vs Algeria hôm nay

Link xem trực tiếp Jordan vs Algeria sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Jordan vs Algeria trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Jordan vs Algeria trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Jordan vs Algeria đá lúc mấy giờ?

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Jordan vs Algeria diễn ra lúc 10h ngày 23/6 (giờ Việt Nam). Đây là lượt trận thứ hai thuộc bảng J. Khung giờ thi đấu tương đối thuận lợi với khán giả Việt Nam so với nhiều trận đấu khác tại World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ.

Thông tin trận Jordan vs Algeria

Algeria có màn ra quân đáng quên khi nhận thất bại 0-3 trước đương kim vô địch Argentina. Đại diện châu Phi bước vào trận đấu với kỳ vọng có thể tạo ra khó khăn cho đối thủ, nhưng thực tế lại lép vế trong phần lớn thời gian. Họ gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn các đợt tấn công của Argentina và không thể tạo ra khác biệt trước sức ép liên tục từ đối phương.

Sau lượt trận đầu tiên, đội bóng Bắc Phi đứng cuối bảng J khi chưa có điểm nào và sở hữu hiệu số -3, xếp sau Jordan (0 điểm, hiệu số -2), Áo và Argentina, hai đội cùng có 3 điểm.

Ở chiều ngược lại, Jordan cũng chưa thể có điểm số đầu tiên tại World Cup 2026 sau thất bại 1-3 trước Áo. Dù vậy, đại diện Tây Á có thể duy trì thế trận giằng co trong phần lớn thời gian trận đấu. Những bàn thua ở giai đoạn cuối mới khiến Jordan đánh mất cơ hội tạo nên bất ngờ.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 23/6 có 4 trận đấu. Argentina sẽ đối đầu với Áo tại sân vận động Dallas. Cùng bảng J, Jordan chạm trán Algeria trên sân Levi's. Trong khi đó, bảng I sẽ chứng kiến trận đấu giữa Pháp vs Iraq và Na Uy vs Senegal lần lượt ở sân vận động Philadelphia và sân MetLife. Cả 4 trận đấu đều diễn ra tại Mỹ.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.