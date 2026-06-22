Sao tuyển Anh đi Mỹ du lịch, đang mua sắm được gọi gấp dự World Cup 2026

(VTC News) -

Trung vệ Trevoh Chalobah của Chelsea là cầu thủ cuối cùng được huấn luyện viên Thomas Tuchel triệu tập tham dự World Cup 2026. Chalobah ban đầu không có tên trong danh sách đăng ký chính thức tham dự giải của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, khi Tino Livramento gặp chấn thương, nhà cầm quân người Đức quyết định trao cơ hội cho cầu thủ 26 tuổi.

"Tôi đang đi mua sắm ở quảng trường Thời Đại. Khi về đến khách sạn thì tôi thấy HLV Thomas Tuchel nhắn tin cho tôi từ 2 giờ đồng hồ trước đó. Tôi không mang điện thoại và tim đã như ngừng đập. Ông ấy hỏi tôi có rảnh nghe điện thoại không, tôi hiểu chuyện gì rồi. Khi tôi gọi lại, ông ấy nói rằng có tin vui cho tôi", Trevoh Chalobah trả lời truyền thông Anh.

Chalobah được triệu tập lên tuyển Anh dự World Cup 2026.

Cầu thủ sinh năm 1999 tiết lộ rằng HLV Tuchel đã hứa hẹn bản thân vẫn ở rất gần tuyển Anh và luôn ở trạng thái chờ đợi vào giờ chót. Chalobah tự tập luyện nhưng đã buông xuôi và tận hưởng kì nghỉ của mình. Ngôi sao này còn lên kế hoạch du lịch tại Mỹ và rồi phải hủy bỏ mọi dự định.

Con đường dự World Cup của Chalobah vẫn trắc trở khi anh đến Kansas City rất muộn và tập một mình khi toàn đội đã ở Dallas để thi đấu trận mở màn gặp Croatia. Chalobah đã tặng hết giày tập luyện và phải tìm mọi cách nhận giày từ nhà tài trợ.

Sự nghiệp của Chalobah thăng hoa chính nhờ ông thầy khó tính Thomas Tuchel. Anh được chiến lược gia này cho ra mắt tại Chelsea vào năm 2021, lần đầu trình làng tuyển Anh vào tháng 6/2025. Tuchel được cho là muốn đưa Chalobah đến Bayern Munich khi ông dẫn dắt đội bóng này. Dẫu vậy, việc bỏ qua Alexander-Arnold và Harry Maguire để chọn Chalobah khiến Tuchel bị chỉ trích.

"Chúng tôi có sự kết nối mạnh mẽ. Ông ấy rất hài hước. Khi tôi còn ở Chelsea, ông ấy rất khắt khe và điều đó đã giúp ích cho tôi. Chúng tôi có mối quan hệ vui vẻ, thân mật, và tôi rất thích điều đó.

Nhưng tôi biết mình là ai và đã đi xa được đến đâu. Tôi biết mình đã trải qua những gì, vì vậy tôi không thể để những khoảnh khắc đó định nghĩa con người mình. Niềm tin là một trong những chìa khóa của tôi, khó khăn là động lực để tôi vượt qua và chứng minh rằng nghi ngờ nhắm vào mình là sai", Chalobah nói.