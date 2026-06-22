'Mất trắng rồi làm lại', chàng trai 2K5 chinh phục triệu fan bằng tài tâng bóng

(VTC News) -

Clip: Văn Anh thể hiện skill tâng bóng nghệ thuật.

Từng nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, từng bật khóc vì trượt visa World Cup và cũng từng mất trắng kênh TikTok hàng trăm nghìn người theo dõi, Vương Văn Anh - chàng trai sinh năm 2005 được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh "Văn Anh Neymar" - đang trở thành một trong những gương mặt sáng tạo nội dung thể thao nổi bật của thế hệ Z.

Ở tuổi 20, Văn Anh sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi và hơn 14 triệu lượt thích trên TikTok, hơn 150.000 người đăng ký trên YouTube cùng hàng nghìn người theo dõi trên các nền tảng khác.

Từng làm lại từ con số 0, Văn Anh Neymar giờ sở hữu cộng đồng triệu người hâm mộ. (Ảnh: NVCC)

Mê Ronaldo nhưng biệt danh lại là Neymar

Sinh ra và lớn lên tại Hoài Đức (Hà Nội), Văn Anh sớm bộc lộ tình yêu đặc biệt với trái bóng tròn. Giống như nhiều cậu bé khác, anh từng mơ khoác áo một đội bóng chuyên nghiệp và dành nhiều thời gian cho sân cỏ.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi Văn Anh không thể theo đuổi con đường cầu thủ chuyên nghiệp như mong muốn. Thể hình không đủ tiêu chuẩn và nền tảng thể lực chưa đủ tốt khiến giấc mơ ấy dần xa tầm tay. Thay vì từ bỏ bóng đá, chàng trai trẻ quyết định lựa chọn một hướng đi khác.

"Tôi nhận ra mình không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng vẫn muốn sống cùng bóng đá. Vì thế tôi tìm đến bóng đá nghệ thuật và sáng tạo nội dung về thể thao", Văn Anh chia sẻ.

Văn Anh Neymar vẫn vươn lên trở thành nhà sáng tạo thể thao nổi bật của Gen Z. (Ảnh: Minh Đức)

Năm 2018-2019 trở thành cột mốc đáng nhớ khi Văn Anh gặp vận động viên tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc, người không chỉ truyền cảm hứng mà còn hướng dẫn anh tập luyện kỹ năng tâng bóng, đồng thời giúp anh tiếp cận với công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Nhận thấy Văn Anh có nhiều nét giống ngôi sao Brazil Neymar, Đỗ Kim Phúc đã đặt cho anh biệt danh "Văn Anh Neymar". Dù mang biệt danh đó, thực tế anh lại dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Cristiano Ronaldo. Với anh, Ronaldo là hình mẫu về sự chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật và ý chí vươn lên.

Năm 2025, Văn Anh có cơ hội tác nghiệp tại UEFA Nations League và trực tiếp gặp thần tượng của mình khi đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch. Khoảnh khắc được đứng gần Ronaldo trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh.

Văn Anh tập luyện kỹ năng tâng bóng nghệ thuật trên xe. (Ảnh: NVCC)

Văn Anh tham gia tác nghiệp tại các giải đấu nước ngoài. (Ảnh: NVCC)

Trượt visa World Cup và cú sốc mất kênh TikTok

Là người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, World Cup 2026 được Văn Anh xem như giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp. Anh đã lên kế hoạch từ rất sớm, chuẩn bị tài chính, lịch trình và thậm chí tính đến nhiều công việc làm thêm để có thể kéo dài thời gian ở Mỹ trong suốt giải đấu.

"Tôi từng nghĩ nếu được sang Mỹ xem World Cup, dù phải chi tới 1 tỷ đồng thì vẫn hoàn toàn xứng đáng với một người yêu bóng đá", Văn Anh nói.

Thế nhưng giấc mơ ấy bất ngờ dang dở khi anh không được cấp visa. Tin không vui khiến chàng trai sinh năm 2005 hụt hẫng trong thời gian dài. Đặc biệt, đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Neymar - cầu thủ mà anh luôn yêu mến và theo dõi suốt nhiều năm.

"Tôi rất buồn. Mọi thứ đã chuẩn bị gần như hoàn tất nhưng cuối cùng chỉ có thể ở nhà cổ vũ thần tượng qua màn hình", anh nhớ lại. Dẫu vậy, thay vì chìm trong thất vọng, Văn Anh tiếp tục đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng các chương trình, hoạt động truyền thông liên quan đến World Cup.

Kể về biến cố làm nghề, Văn Anh cho biết vào năm 2024, anh phải đối mặt với cú sốc lớn khi mất kênh TikTok - tài sản quan trọng nhất của một nhà sáng tạo nội dung.

Từ chỗ có hơn 300.000 người theo dõi, Văn Anh gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Thời điểm đó, anh rời công ty quản lý, làm việc tại nhiều doanh nghiệp truyền thông khác nhau, thậm chí từng đi bưng bê ở quán lẩu để có thêm thu nhập.

"Mất kênh là một cú sốc rất lớn. Nhưng khi không còn gì để mất thì đó lại là lúc tôi bắt đầu lại mạnh mẽ nhất", Văn Anh chia sẻ.

Sau khoảng thời gian khó khăn, anh quay trở lại với hàng loạt mục tiêu khắt khe. Có thời điểm, Văn Anh phải hoàn thành 12 video mỗi tháng cùng yêu cầu đạt ít nhất 6 triệu lượt xem. Áp lực lớn nhưng cũng là động lực giúp anh trưởng thành hơn trong công việc.

Những kỹ năng ấn tượng trong bộ môn tâng bóng nghệ thuật được Văn Anh thể hiện. (Ảnh: NVCC)

Chàng trai 2k5 thể hiện kỹ năng tâng bóng nghệ thuật. (Ảnh: NVCC)

Từ cậu sinh viên nợ môn đến nhà sáng tạo thể thao triệu người theo dõi. (Ảnh: NVCC)

"Đừng sợ làm lại từ đầu"

Văn Anh hiện là sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện của Đại học Đại Nam. Lịch trình mỗi ngày của anh gần như kín đặc: Buổi sáng lên giảng đường, buổi chiều tập luyện hoặc sản xuất nội dung, buổi tối lại dành hàng giờ dựng video.

Không ít lần, việc chạy show, đi tác nghiệp khiến Văn Anh bỏ lỡ các buổi học. Hệ quả là anh từng phải học lại tới 8 môn. "Tôi nhận ra TikTok có thể mang lại cơ hội rất lớn nhưng không phải điều tồn tại mãi mãi. Vì thế tôi muốn có tấm bằng đại học để tạo nền tảng cho tương lai", anh nói. Chính suy nghĩ ấy khiến chàng trai trẻ quyết tâm cân bằng lại việc học và công việc.

Văn Anh tâm sự, nếu không trở thành vận động viên hay nhà sáng tạo nội dung, anh muốn theo đuổi ước mơ là nhà báo thể thao. Những chuyến tác nghiệp tại các giải đấu lớn giúp anh thêm yêu công việc ghi hình, kể chuyện và truyền tải cảm xúc bóng đá tới khán giả. Người anh đặc biệt ngưỡng mộ trong nghề là nhà báo Trương Anh Ngọc.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Văn Anh được ghi nhận khi anh giành giải thưởng Sports Creator of the Year 2025 do TikTok trao tặng (nhà sáng tạo nội dung thể thao của năm). Đứng trên sân khấu nhận giải, chàng trai sinh năm 2005 không giấu được những giọt nước mắt xúc động.

Văn Anh bật khóc khi nhận giải nhà sáng tạo nội dung thể thao của năm 2025. (Ảnh: NVCC)

Thành tích đáng tự hào cho nỗ lực bền bỉ của Văn Anh. (Ảnh: NVCC)

"Tôi nghĩ đến quãng thời gian mất kênh, những lần học lại môn, những ngày chạy deadline đến kiệt sức. Cảm giác mọi cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp", anh chia sẻ. Bên cạnh đó, Văn Anh còn ghi dấu ấn với thành tích vận động viên tâng bóng nghệ thuật chuyên nghiệp, trong đó có kỷ lục tâng bóng qua thác nước tại Lào.

Không chỉ dừng lại ở nội dung giải trí, anh còn thực hiện dự án thiện nguyện "1000 quả bóng cho em", mang bóng đá đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa trên khắp cả nước. Những chuyến đi trao bóng cho trẻ em vùng cao để lại trong anh nhiều cảm xúc đặc biệt. "Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của các em khi nhận quả bóng mới, tôi cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng", Văn Anh nói.

Văn Anh tham gia dự án thiện nguyện "1000 quả bóng cho em", mang bóng đá đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa. (Ảnh: NVCC)

Ở tuổi 21, Văn Anh đang cùng lúc đảm nhận ba vai trò: Sinh viên, vận động viên và nhà sáng tạo nội dung. Điều khiến nhiều người ấn tượng không chỉ là những con số triệu lượt theo dõi, mà còn là tinh thần không bỏ cuộc sau những thất bại.

Thông điệp mà chàng trai Gen Z muốn gửi tới các bạn trẻ cũng rất giản dị: "Dù làm công việc gì, hãy cố gắng học tập. Nếu vấp ngã, đừng sợ bắt đầu lại từ đầu. Chính những lần đứng dậy sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn".

Clip: Văn Anh gặp thần tượng Ronaldo tại giải đấu nước ngoài.