Tiền đạo Bồ Đào Nha: 'Không ai có nghĩa vụ chuyền cho Ronaldo'

(VTC News) -

Cùng làn sóng chỉ trích Cristiano Ronaldo, các cầu thủ Bồ Đào Nha cũng đối mặt với những ý kiến cho rằng họ luôn tìm cách chuyền cho siêu sao 41 tuổi trong mọi tình huống dẫn đến làm khó đội nhà. Đáp lại, đồng đội của CR7 khẳng định điều này không đúng.

"Ronaldo có tố chất săn bàn không ai sánh được. Tuy nhiên, không ai ở đội tuyển Bồ Đào Nha có nghĩa vụ phải chuyền bóng cho anh ấy. Riêng tôi, tôi chỉ chuyền bóng cho người mà tôi thấy ở vị trí thuận lợi nhất. Tôi không có thời gian nghĩ về cảm xúc của đồng đội mà hành động theo bản năng, mọi thứ chỉ trong tích tắc. Ronaldo ở đây để giúp đỡ mọi người", tiền đạo của đội tuyển Bồ Đào Nha Francisco Conceicao nói.

Ronaldo trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ có được trận hòa 1-1 trước CHDC Congo trong ngày ra quân World Cup 2026. Tiền đạo sinh năm 1985 thi đấu mờ nhạt suốt 90 phút và chỉ có một lần dứt điểm trong hiệp đấu thứ hai. Việc Ronaldo kém hiệu quả nhưng không bị thay ra khiến nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha trở nên hỗn loạn.

Conceicao động viên Ronaldo.

Bất chấp phát biểu trong buổi họp báo, Francisco Conceicao thực chất vẫn tìm mọi cách chuyền cho Ronaldo. Được vào sân trong hiệp 2, tiền vệ của Juventus chơi hay. Nhưng ở vị trí thuận lợi, anh vẫn không dứt điểm mà cố chuyền cho người đội trưởng. Trong một tình huống như vậy, Ronaldo cố gắng sút ở tư thế khó dù đường chuyền của Conceicao nhắm đến Bruno Fernandes.

Conceicao vẫn lên tiếng bênh vực đàn anh: "Ronaldo là tấm gương sáng bởi sự nghiệp của anh ấy, bởi khát khao chiến thắng Ronaldo thể hiện mỗi ngày ở tuổi 41. Anh ấy luôn tràn đầy tập luyện như thể đó là buổi cuối cùng. Tôi nghĩ rằng đối với tôi hay nhiều cầu thủ trẻ, Ronaldo chắc chắn là một tấm gương với quá nhiều thành tựu và khả năng duy trì động lực".

Ở lượt trận thứ 2 gặp Uzbekistan lúc 0h ngày 24/6 (theo giờ Việt Nam), Conceicao cho rằng mục tiêu của Bồ Đào Nha không gì khác ngoài 3 điểm. Đại diện bán đảo Iberia còn khao khát thắng cả Colombia và tin rằng mình đủ chất lượng để có kết qảu tốt.

"Chúng tôi sẽ thi đấu từng trận một rồi nghĩ đến trận tiếp theo. Tôi có thể đóng góp vài điều và làm những gì huấn luyện viên yêu cầu tôi. Nếu ông ấy yêu cầu tôi giúp đỡ đội bóng bằng những thế mạnh của mình, tôi sẽ cố gắng làm. Thật không may, chúng tôi không thể thắng, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo", Conceicao tự tin.