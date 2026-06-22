Công nghệ 22/6: Intel Core 3 Wildcat Lake so kè hiệu năng với Apple A18 Pro

(VTC News) -

Intel Core 3 304 tiến sát Apple A18 Pro

Intel Core 3 304, thuộc dòng Wildcat Lake, đã được thử nghiệm trên PassMark và đạt 11.543 điểm CPU Mark, chỉ kém 2,2% so với Apple A18 Pro với 11.804 điểm. Đây là một kết quả bất ngờ khi Core 3 304 chỉ có 5 nhân/5 luồng, trong khi A18 Pro sở hữu 6 nhân/6 luồng.

Intel Core 3 304 - chip phổ thông nhưng hiệu năng tiệm cận Apple A18 Pro. (Nguồn: PassMark)

Ở bài kiểm tra đơn nhân, khoảng cách rõ rệt hơn: Core 3 304 đạt 3.676 điểm, thấp hơn 7,7% so với A18 Pro với 3.982 điểm. Tuy vậy, việc một chip Intel phổ thông có thể tiến gần hiệu năng của Apple A18 Pro cho thấy tiềm năng cạnh tranh mạnh mẽ trong các thiết bị giá rẻ và tầm trung.

Core 3 304 đã từng xuất hiện trong Geekbench và được tích hợp trên một số mẫu laptop như CHUWI UniBook, cho thấy Intel đang mở rộng dòng Wildcat Lake vào thị trường phổ thông. Với kết quả này, người dùng có thêm lựa chọn CPU giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng gần ngang ngửa chip cao cấp của Apple.

Toy Story 5: Lời phê bình tinh tế về công nghệ

Toy Story 5 mang đến một góc nhìn mới mẻ khi công nghệ bước vào thế giới đồ chơi. Bộ phim do Andrew Stanton và McKenna Grace đạo diễn không đơn giản coi công nghệ là xấu, mà nhấn mạnh rằng nó có thể hữu ích hoặc gây hại tùy cách sử dụng. Thông điệp chính là cha mẹ cần đóng vai trò chủ động trong việc giúp trẻ quản lý thời gian màn hình và tránh những tác động tiêu cực từ mạng xã hội.

Công nghệ bước vào thế giới của Toy Story 5. (Nguồn: Pixar)

Câu chuyện xoay quanh Bonnie, cô bé thích chơi bằng trí tưởng tượng thay vì dùng máy tính bảng Lilypad. Khi cha mẹ mua Lilypad để giúp con hòa nhập, Bonnie nhanh chóng bị cuốn vào thế giới mạng xã hội trẻ em, dẫn đến tình trạng bị bạn bè bắt nạt. Quyết định của cha mẹ trong việc vô hiệu hóa tính năng mạng xã hội cho thấy tầm quan trọng của sự giám sát và định hướng.

Dù vậy, phim cũng thừa nhận công nghệ có thể mở ra cơ hội kết nối tích cực. Bonnie đã tìm thấy một người bạn mới nhờ ứng dụng trên Lilypad, minh chứng rằng công nghệ không hoàn toàn tiêu cực. Toy Story 5 trở thành lời nhắc nhở rằng sự cân bằng và giám sát của cha mẹ là chìa khóa để trẻ em tận dụng lợi ích của công nghệ mà không đánh mất trí tưởng tượng.

Epic Games Store chuẩn bị nâng cấp lớn

Epic Games vừa công bố lộ trình cải tiến cho Epic Games Store, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nhanh hơn và nhiều tính năng mới. Điểm nhấn là thời gian khởi động nhanh gấp 5 lần, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể khi mở launcher. Đây là một phần trong kế hoạch tái thiết nhằm nâng cao hiệu suất và sự tiện lợi cho game thủ.

Ngoài ra, Epic sẽ bổ sung các tính năng được cộng đồng mong đợi từ lâu như đánh giá của người dùng, hồ sơ cá nhân, avatar, cùng khả năng hiển thị ghi chú bản vá từ bên thứ ba. Những cải tiến này hứa hẹn giúp cửa hàng trở nên minh bạch và hấp dẫn hơn, đặc biệt với những người còn ngần ngại chuyển từ Steam sang Epic.

Lộ trình cũng đề cập đến các tiện ích khác như cải thiện quản lý thư viện, phiếu giảm giá do nhà phát hành tài trợ, và tìm kiếm nâng cao. Dù chưa có ngày phát hành cụ thể, Epic khẳng định đây là bước đi cần thiết để cửa hàng cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong thị trường PC gaming.