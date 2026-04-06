Khởi tố 4 cựu lãnh đạo Viện pháp y tâm thần Trung ương

(VTC News) -

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội cung cấp thông tin vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị địa phương.

Trước đó, ngày 18/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội quyết định khởi tố vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ phát hiện ngày 7/6 tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố đối với 40 bị can về các tội phạm nêu trên.

Ông Ngô Văn Vinh, nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, tại cơ quan điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, đến nay Công an TP Hà Nội đã khởi tố bổ sung thêm vụ án Làm sai lệch hồ sơ vụ án và vụ án Đánh bạc, đồng thời khởi tố thêm 26 bị can khác, nâng tổng số lên 66 bị can về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc.

Trong đó, Viện pháp y tâm thần Trung ương có 43 bị can (4 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện; 6 bị can là lãnh đạo cấp phòng và tương đương; 29 bị can là cán bộ, điều dưỡng; 4 bị can là bảo vệ). Ông Ngô Văn Vinh, nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, có tên trong danh sách này.

Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa 2 bị can (trong đó có 1 lãnh đạo phòng; 1 cán bộ, giám định viên);

Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc 3 bị can (cả 3 đều là giám định viên và là lãnh đạo trung tâm); 4 bị can là cán bộ cơ quan tư pháp (công an, VKSND); 11 bị can lãnh đạo khoa Bệnh viện tâm thần Hà Nội;

Đối tượng chữa bệnh bắt buộc tâm thần 4 bị can; đối tượng tự do 9 bị can.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc (tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Trung tâm miền núi phía Bắc và Trung ương Biên Hòa).

Qua đó, đến nay đã chứng minh làm rõ có rất nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật (trong đó đặc biệt có một số bị can trong quá trình chữa bệnh bắt buộc tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như Bùi Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Vân tiếp tục phạm tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng hàng chục kg ma túy khi đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương).

Đồng thời, công tác thu hồi tài sản được thực hiện triệt để với hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản và phương tiện giá trị.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, xác định, lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với những người có bệnh tâm thần, các đối tượng vi phạm pháp luật đã móc nối với một số đối tượng là lãnh đạo, bác sĩ công tác tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm giám định pháp y tâm thần Khu vực miền núi phía Bắc để làm kết luận giám định pháp y bị tâm thần sai sự thật để không bị xử lý hình sự và không phải thi hành án. Các đối tượng đã có sự bàn bạc, thống nhất với nhau cùng thực hiện hành vi để phạm tội.

Đồng thời, đây là vụ án tổng hợp có nhiều hành vi phạm tội với nhiều chủ thể vi phạm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó nổi lên nhất là tội phạm tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực quản lý, giám định tâm thần và chữa bệnh tâm thần bắt buộc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

Hành vi vi phạm pháp luật, buông lỏng quản lý của các công chức, lãnh đạo tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc trong công tác khám chữa bệnh tâm thần là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc các đối tượng lợi dụng để làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho các bị can, bị cáo, bị án với quy mô, tính chất đặc biệt nghiêm trọng.