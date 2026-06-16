Cuộc hội ngộ đặc biệt ở phòng hồi sức

(VTC News) -

Ngày trở lại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ 34 tuổi được nhiều bác sĩ, điều dưỡng nhận ra ngay từ xa. Khó ai có thể nghĩ người mẹ với dáng vẻ khỏe mạnh, nụ cười rạng rỡ hôm nay từng là bệnh nhân nguy kịch, nhiều lần cận kề cái chết vì biến chứng hậu sản nặng.

Đầu tháng 1/2026, chị được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch sau khi sinh thường. Biến chứng đờ tử cung khiến chị băng huyết nặng và phải phẫu thuật cắt tử cung bán phần tại tuyến dưới.

Trước khi chuyển viện, chị ngừng tuần hoàn do sốc mất máu nghiêm trọng. Sau khi được cứu sống, chị tiếp tục đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như hôn mê sau ngừng tim, viêm phổi nặng, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan, suy thận phải lọc máu liên tục, nhiễm nấm huyết và phụ thuộc thuốc vận mạch liều cao. Khi ấy, cơ hội sống của người mẹ trẻ gần như chỉ còn tính bằng từng giờ.

Ngày người bệnh trở lại gửi lời cảm ơn với đội ngũ cán bộ nhân viên y tế.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, các bác sĩ còn phải xử lý một thách thức lớn khác. Sau thời gian dài nằm điều trị, người bệnh xuất hiện nhiều ổ loét tỳ đè nghiêm trọng ở vùng cùng cụt và vai phải. Các tổn thương hoại tử sâu, lan đến lớp cơ, được xác định là loét tỳ đè giai đoạn IV - mức độ nặng nhất, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn kéo dài và cản trở quá trình hồi phục.

Nhận định tình trạng vết thương có ảnh hưởng quyết định đến khả năng phục hồi, TS Hoàng Minh Hoàn, Điều dưỡng trưởng Trung tâm Hồi sức tích cực, cùng đội ngũ điều dưỡng xây dựng kế hoạch chăm sóc bài bản theo từng giai đoạn.

Người phụ nữ nhớ lại những ngày điều trị đầy đau đớn: “Mỗi lần thay băng là thử thách rất lớn. Dù đã được hỗ trợ giảm đau nhưng cảm giác ấy vẫn rất khó quên. Có những lúc chỉ nhìn thấy xe thay băng được đẩy vào phòng là tôi đã lo lắng”.

Khi các chỉ số sinh tồn dần ổn định, mục tiêu điều trị chuyển sang phục hồi chức năng. Từ những cử động nhỏ của tay chân, người bệnh tập xoay trở trên giường, tập ngồi, tập đứng rồi từng bước tập đi sau nhiều tháng bất động.

Bệnh nhân sau hơn 2 tháng điều trị đã tỉnh táo và ngồi dậy được.

Sau hơn ba tháng điều trị tích cực, người mẹ trẻ dần thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Máy thở được rút bỏ, lọc máu kết thúc, chức năng các cơ quan hồi phục. Các vết loét được kiểm soát và tạo hình che phủ phần mềm thành công. Chị có thể tự ngồi, tự đi lại và đủ điều kiện xuất viện.

Chị không còn nhớ nhiều về những ngày đầu nằm hồi sức nhưng chị vẫn nhớ rõ đêm giao thừa trong bệnh viện, khi lãnh đạo cùng các y bác sĩ đến thăm, nắm tay động viên chị cố gắng vượt qua bệnh tật để sớm trở về với con nhỏ. “Hôm ấy tôi đã khóc. Khóc vì cảm nhận được sự ấm áp và tình người giữa những ngày khó khăn nhất”, chị kể.

Hôm nay, khi đã có thể tự chăm sóc bản thân và trở về bên gia đình, điều quý giá nhất với người mẹ trẻ không chỉ là được cứu sống. Đó còn là cơ hội để tiếp tục yêu thương, chăm sóc con và viết tiếp cuộc sống từng tưởng đã khép lại.