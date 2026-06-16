Ca nương Kiều Anh đưa đại gia đình 7 đời ca trù vào MV 'bom tấn'

(VTC News) -

Sau một thời gian tập trung cho gia đình, ca nương Kiều Anh trở lại với âm nhạc qua MV Lá ngọc cành vàng, kết hợp với nhạc sĩ Tuấn Cry, nhà sản xuất âm nhạc DuongK và đạo diễn Hoàng Đăng.

Ca khúc thuộc thể loại dân gian đương đại, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông trong thời hiện đại, đề cao tinh thần tự do tự tại giữa cuộc đời nhiều thăng trầm.

Kiều Anh "chơi tất tay" cho sản phẩm âm nhạc mới.

Điểm nhấn đáng chú ý của MV là sự xuất hiện của 20 ca nương thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Theo chia sẻ của ê-kíp, người lớn tuổi nhất tham gia ghi hình đã gần 90 tuổi, trong khi người nhỏ tuổi nhất mới 12 tuổi. Trong số đó, có cả các thành viên trong gia đình 7 đời truyền thống ca trù của nữ ca sĩ như NSƯT Nguyễn Văn Khuê (bác ruột), Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thuý Hoà (cô ruột), Nghệ nhân Nguyễn Quyết Thắng (bố)...

Trong phân cảnh được dàn dựng trước sân đình, các ca nương cùng ngồi trên chiếu hát, tạo nên hình ảnh gợi nhắc không gian sinh hoạt quen thuộc của nghệ thuật ca trù. Không chỉ mang ý nghĩa thị giác, đây còn là chi tiết giúp kết nối các thế hệ người thực hành di sản trong cùng một khuôn hình.

Kiều Anh cho biết cô xem đây là lời tri ân dành cho nghệ thuật ca trù - loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã gắn bó với hành trình nghệ thuật của mình.

Hàng chục ca nương thuộc nhiều thế hệ xuất hiện trong MV.

Xuyên suốt tác phẩm là hàng loạt biểu tượng văn hóa truyền thống như tín ngưỡng thờ Mẫu, nghệ thuật khảm xà cừ, gốm hoa lam, thơ Nôm, truyền thuyết mẹ Âu Cơ sinh bọc trăm trứng...

Một trong những hình ảnh mở đầu là không gian mặt nước được xây dựng từ cảm hứng về Thoải phủ trong tín ngưỡng Tứ phủ của người Việt. Hình tượng người phụ nữ xuất hiện giữa mặt nước nhằm gợi liên tưởng đến sự mềm mại, uyển chuyển nhưng vẫn ẩn chứa sức mạnh nội tại.

Bên cạnh đó là những không gian lấy cảm hứng từ nghệ thuật khảm xà cừ truyền thống, gốm hoa lam Việt Nam hay hình ảnh thơ Nôm gắn với nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Các chi tiết này được lồng ghép nhằm tôn vinh vẻ đẹp tri thức, bản lĩnh và đời sống tinh thần phong phú của người phụ nữ Việt Nam.

Đặc biệt, ở phần cuối MV, khi điệp khúc được cất lên bởi nhiều thế hệ phụ nữ cùng lúc, câu chuyện trong Lá ngọc cành vàng được mở rộng từ một nhân vật cụ thể thành hình ảnh mang tính biểu tượng cho nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam.

MV "Lá ngọc cành vàng" - Ca nương Kiều Anh.

Chia sẻ sau khi xem tác phẩm, GS.TS Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhận định: “MV gây ấn tượng với ý tưởng 'lá ngọc cành vàng' không chỉ dừng lại ở truyền thống ngày xưa mà trên cơ sở truyền thống đó, người phụ nữ vươn lên hòa nhập với thời đại”.