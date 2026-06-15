Xử phạt TikToker 'Khuê Ơi Dậy đi' do đăng clip phân biệt vùng miền

(VTC News) -

Ngày 15/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8.750.000 đồng đối với P.T.K. (SN 1995; trú ở thôn Xuôi Ngành, xã Bình Nguyên, Phú Thọ) về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội”.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tài khoản mạng xã hội TikTok “Khuê Ơi Dậy đi” do P.T.K. là chủ tài khoản, đăng tải những thông tin xấu, độc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

P.T.K. tại cơ quan công an.

Vào ngày 15/2, K. đăng lên mạng xã hội 1 video dài 1 phút 35 giây do K. tự quay bằng điện thoại. Nội dung video đánh giá cách làm việc của người miền Nam và sự so sánh giữa người miền Bắc và người miền Nam trong cách sinh hoạt, làm việc…

Ngày 4/6, K. tiếp tục đăng tải lên mạng xã hội 1 video dài 2 phút 26 giây do Khuê tự quay bằng điện thoại di động. Nội dung của video trên nói về sự so sánh giữa người miền Nam và người miền Bắc về điều kiện kinh tế, hạ tầng, lối sống, phương tiện đi lại (so sánh số lượng ô tô)…của người dân 2 miền và vấn đề cứu trợ trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19.

K. thừa nhận nội dung đăng tải sai sự thật, xuyên tạc để câu like, câu view, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhằm phát triển trang cá nhân của mình được nhiều người biết đến.

P.T.K. đã nhận thức được hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm.