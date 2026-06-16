Video hiện trường máy bay ném bom B-52 của Mỹ rơi ở California

(VTC News) -

Cột khói khổng lồ được nhìn thấy tại hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h trưa tại Căn cứ Không quân Edwards, cách Los Angeles khoảng 95 km về phía bắc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy vụ hỏa hoạn lớn dường như phá hủy hoàn toàn chiếc máy bay.

“Máy bay B-52 Stratofortress của Không quân chở 8 người thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm thường lệ bị rơi vào 15/6 ngay sau khi cất cánh lúc 11h20 (giờ địa phương). Các dấu hiệu ban đầu cho thấy vụ tai nạn không thể cứu sống thành viên nào”, tuyên bố từ Căn cứ Không quân Edwards.

Các lực lượng cứu hộ lập tức có mặt tại hiện trường và công tác ứng phó vẫn đang được triển khai. Hiện tại, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn vẫn chưa được công bố.

Hiện Không quân Mỹ vẫn duy trì 76 chiếc B-52H trong biên chế. Loại máy bay này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong năng lực răn đe chiến lược của Mỹ, bao gồm khả năng mang vũ khí hạt nhân và tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân.

Trong thời gian gần đây, B-52 cũng được triển khai trong các chiến dịch quân sự của Mỹ liên quan đến cuộc xung đột với Iran.