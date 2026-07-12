Tin mới

Trung Quốc 'giăng lưới' thu hồi tên lửa thế nào? Trung Quốc lần đầu thu hồi thành công tầng đẩy tên lửa bằng hệ thống lưới, được xem là bước đột phá trong cuộc đua phát triển tên lửa tái sử dụng.

Tình trạng sức khoẻ 17 nạn nhân sống sót trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc Trong số 17 du khách nhập viện sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc, đến chiều 12/7, có 16 người được xuất viện, sức khỏe cơ bản ổn định.

Điểm chuẩn trường Đại học Mỏ - Địa chất 3 năm gần đây thay đổi ra sao? Dưới đây là thông tin về điểm chuẩn Đại học Mỏ - Địa chất 3 năm gần đây để các thí sinh có thêm thông tin điều chỉnh nguyện vọng phù hợp sau khi có kết quả thi.

XSMB 12/7/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 12 tháng 7 XSMB 12/7/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, chủ nhật ngày 12/7 được cập nhật trực tiếp lúc 18h15. Theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác nhất.

Truy tìm nhóm thanh niên nẹt pô rồi rút dao đâm người trên quốc lộ Nam thanh niên đang đứng cùng bạn gái bên Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tây Ninh thì bị nhóm người lạ mặt cầm dao lao vào truy sát, gây trọng thương.

Mưa gió quật ngã nhiều cây xanh, đè trúng ô tô ở TP.HCM Mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh trên địa bàn phường Bà Rịa, TP.HCM bật gốc, ngã đổ, gây hư hỏng một ô tô 7 chỗ đang lưu thông.

XSMT 12/7/2026 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 12 tháng 7 Kết quả xổ số miền Trung hôm nay chủ nhật ngày 12/7/2026 được cập nhật trực tiếp lúc 17h15. Theo dõi KQXSMT mới nhất, chính xác nhất.

Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 12/7/2026 - XSKT 12/7 (VTC News) - XSKT 12/7, trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 12/7/2026, xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12/7/2026, xổ số Kon Tum 12/7.

Kết quả xổ số Huế hôm nay 12/7/2026 - XSTTH 12/7 (VTC News) - XSTTH 12/7, trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 12/7/2026, xổ số Huế Chủ nhật ngày 12/7/2026, KQXSTTH 12/7.

Lộ phương án mới quản lý eo biển Hormuz giữa lúc Mỹ - Iran đối đầu Ngoại trưởng Iran và Pakistan hội đàm nhằm giải quyết căng thẳng giữa Tehran và Washington qua đề xuất quản lý eo biển Hormuz của Oman.

Lật ca nô, 15 người chết ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng Thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải bị tạm giữ để điều tra hành vi vi phạm các quy định trong vụ lật ca nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.

Câu đố '2 con vịt đi trước 2 con vịt' khiến 99,9% người chơi bó tay Câu đố về số lượng con vịt khiến nhiều người mắc bẫy tư duy đang khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa về đáp án chính xác.

Cậu bé hát đám cưới từng gây sốt truyền hình, giờ đắt show, có nhà riêng tuổi 23 Sau gần 10 năm bước ra từ Vietnam Idol Kids, Hồ Văn Cường có cuộc sống ổn định hơn với lịch diễn đều đặn, nhà riêng tại TP.HCM và chuẩn bị tốt nghiệp đại học.