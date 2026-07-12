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Xuất bản ngày 12/07/2026 05:05 PM
Xuất bản ngày 12/07/2026 05:05 PM

Trung Quốc 'giăng lưới' thu hồi tên lửa thế nào?

(VTC News) -

Trung Quốc lần đầu thu hồi thành công tầng đẩy tên lửa bằng hệ thống lưới, được xem là bước đột phá trong cuộc đua phát triển tên lửa tái sử dụng.

VTC News
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