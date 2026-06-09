Cú sốc kép của mẹ đơn thân 31 tuổi: Phát hiện ung thư, mẹ cũng mắc bệnh

(VTC News) -

Từng tin khối u nhỏ ở ngực chỉ là hậu quả của việc tắc tia sữa sau sinh, Nguyễn Nhật Thương (31 tuổi, Thanh Hóa) không ngờ đó lại là dấu hiệu đầu tiên của ung thư vú giai đoạn 4 đã di căn phổi.

Thương nhớ rất rõ thời điểm phát hiện bất thường đầu tiên. Khối u khi ấy chỉ nhỏ bằng hạt lạc, không gây đau, có thể di động dưới da. Cơ thể vẫn khỏe mạnh, không sụt cân hay xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào khác.

"Người thân xung quanh đều nói phụ nữ sau sinh thường xuất hiện các cục u do tắc tia sữa nên tôi cũng chủ quan nghĩ đó là chuyện bình thường", cô kể.

Đến khi khối u lớn lên khoảng 2 cm, Thương mới đến bệnh viện tuyến tỉnh thăm khám. Kết quả ban đầu cho thấy đây là khối u lành tính và cô được chỉ định phẫu thuật bóc tách. Sau ca mổ, mẫu bệnh phẩm được gửi đi sinh thiết. Hai ngày sau, Thương nhận kết quả lành tính và được xuất viện.

Nhật Thương phát hiện bệnh ung thư vú năm 31 tuổi.

"Khi ấy tôi vui lắm, cảm giác như trút được gánh nặng. Tôi quay lại cuộc sống thường ngày, đi làm, chăm con, gặp gỡ bạn bè. Tôi nghĩ mình còn nhiều thời gian phía trước nên không quá bận tâm", cô nói.

Chỉ một tháng sau phẫu thuật, khối u xuất hiện trở lại đúng vị trí cũ. Lần này, khối u phát triển nhanh hơn, to hơn và bắt đầu gây đau nhức. Khi tái khám, Thương được giải thích đó chỉ là tình trạng tụ dịch sau mổ, sử dụng kháng sinh sẽ tự khỏi.

Một tuần điều trị không hiệu quả, khối u tiếp tục lớn lên từng ngày khiến cô quyết định đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiểm tra. Chờ đợi kết quả là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời người phụ nữ trẻ.

Khi bác sĩ thông báo kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô xâm nhập, hướng đến carcinoma vú không đặc hiệu, độ 3, Thương gần như chết lặng. Gia đình lập tức đưa cô đến Bệnh viện K để tiếp tục điều trị.

Là mẹ đơn thân, Thương một mình đi khám trong suốt thời gian đầu. Chỉ đến khi nhận kết quả bệnh, cô mới báo cho gia đình. Nghe tin con gái mắc ung thư, mẹ cô lập tức gác lại công việc, bắt xe ra Hà Nội đồng hành cùng con trong hành trình điều trị. Ban đầu, người thân vẫn tin bệnh có thể chữa khỏi. Chỉ đến khi kết quả chụp PET/CT xác định ung thư đã di căn phổi, không khí lo lắng mới thực sự bao trùm cả gia đình.

Giữa những ngày tăm tối nhất, câu nói của mẹ trở thành điểm tựa tinh thần giúp Thương đứng vững. "Mẹ nói với tôi rằng chỉ cần mẹ còn sống thì sẽ không để các con gặp chuyện gì. Mẹ bảo tôi chỉ cần tập trung điều trị, không phải lo lắng điều gì khác".

Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Trong thời gian chăm con điều trị, người mẹ xuất hiện dấu hiệu tụt núm vú. Vốn tìm hiểu nhiều về ung thư vú, Thương khuyên mẹ tranh thủ đi kiểm tra. Kết quả trả về dịp cận Tết: mẹ cô cũng mắc ung thư vú.

Lúc đó, những tác dụng phụ của hóa chất hay những lần sinh thiết đau đớn không còn là điều ám ảnh nhất nữa, điều khiến Thương suy sụp nhất là biết mẹ cũng mắc bệnh giống mình.

Động lực của Thương còn đến từ con trai nhỏ. Có lần, đứa trẻ ngây thơ nói với mẹ: "Nếu mẹ không còn nữa, con sẽ buồn lắm. Đến sinh nhật, con sẽ ước mẹ sống lại". "Câu nói ấy khiến tôi bật khóc. Con còn quá nhỏ để hiểu cái chết là gì. Tôi thương con và muốn ở bên con lâu nhất có thể", cô nói.

Sau nhiều lần thay đổi phác đồ điều trị nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn, Thương thừa nhận có lúc mệt mỏi, chán nản. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông xuôi.

Dù bệnh tật song Nhật Thương luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan.

Nhìn lại hành trình từ một khối u nhỏ tưởng như vô hại đến ung thư vú giai đoạn cuối, người phụ nữ 31 tuổi cho rằng điều quan trọng nhất là không được chủ quan trước những thay đổi của cơ thể. Bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở tuyến vú cũng cần được kiểm tra sớm, đồng thời nên tham khảo ý kiến ở nhiều cơ sở y tế để có đánh giá chính xác nhất.

Hiện điều Thương mong mỏi nhất là tìm được loại thuốc phù hợp để kéo dài thời gian sống bên con và gia đình. Qua những tháng ngày điều trị, cô cũng chứng kiến nhiều hoàn cảnh bệnh nhân ung thư từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi phải vật lộn với gánh nặng chi phí.

"Tôi hy vọng y học sẽ sớm có thêm những phương pháp điều trị hiệu quả hơn để người bệnh có thêm cơ hội chiến thắng ung thư. Tôi cũng mong những bệnh nhân khó khăn sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hơn để bớt áp lực kinh tế trong hành trình chữa bệnh", cô chia sẻ.