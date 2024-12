(VTC News) -

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục thống kê về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,13% so với tháng trước. So với tháng 12/2023, CPI tháng 11 tăng 2,65% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,77%.

Bình quân 11 tháng năm 2024, CPI tăng 3,69% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,7%.

Trong tháng 11, 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 3 nhóm có chỉ số giá giảm. 3 nhóm giảm giá gồm nhóm giao thông giảm 0,07%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,22%, nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,3%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,13% so với tháng trước. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Chỉ số giá vàng tháng 11 tăng 2,26% so với tháng trước; tăng 32,91% so với tháng 12/2023; tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 11 tháng năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 28,42%.

Chỉ số giá USD trong tháng cũng tăng 1,76% so với tháng trước; tăng 4,22% so với tháng 12/2023; tăng 3,63% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mười một tháng năm 2024 tăng 4,97%.

Trong tháng 11, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 66,4 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước và tăng 9,0% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 715,55 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,4%; nhập khẩu tăng 16,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 24,31 tỷ USD.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 108,9 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 130,2 tỷ USD.