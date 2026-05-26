Công nghệ 26/5: Giáo hoàng Leo cảnh báo hiểm họa AI

Giáo hoàng Leo cảnh báo rủi ro AI

Trong bản thông điệp đầu tiên mang tên Magnifica Humanitas (tạm dịch: Nhân loại cao cả), Giáo hoàng Leo kêu gọi các chính phủ chậm lại và siết chặt quản lý trí tuệ nhân tạo. Ông cảnh báo rằng một số hệ thống vũ khí tự động đã vượt ngoài khả năng kiểm soát của con người, đe dọa dẫn nhân loại vào vòng xoáy chiến tranh bất tận.

Đức Giáo hoàng Leo XIV phát biểu trong buổi giới thiệu Magnifica Humanitas, thông điệp giáo hoàng đầu tiên của ngài, tập trung vào sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo. (Nguồn Reuters)

Giáo hoàng cũng nhấn mạnh cần có khung pháp lý mạnh mẽ, giám sát độc lập và bảo vệ quyền lợi người lao động, trẻ em trước sự phát triển quá nhanh của công nghệ. Ông bác bỏ học thuyết "chiến tranh chính nghĩa", cho rằng việc sử dụng vũ lực chỉ phản ánh sự nghèo nàn trong quan hệ giữa con người và luôn gây hậu quả thảm khốc cho dân thường.

Ngoài ra, Giáo hoàng Leo thừa nhận vai trò chậm trễ của Giáo hội trong việc lên án chế độ nô lệ xuyên Đại Tây Dương và đưa ra lời xin lỗi. Ông kêu gọi thế giới cùng nhau đối diện những câu hỏi cấp bách về đạo đức và trách nhiệm trong kỷ nguyên AI, thay vì xây dựng thêm một "tháp Babel" mới.

FBI cảnh báo tấn công mới nhắm vào người dùng Microsoft

FBI vừa phát đi cảnh báo về một hình thức tấn công mới mang tên Kali365, cho phép tin tặc chiếm quyền truy cập vào tài khoản Microsoft 365 mà không cần mật khẩu hay vượt qua xác thực đa yếu tố. Đây là dạng "phishing-as-a-service" được phát hiện gần đây, sử dụng hạ tầng xác thực của Microsoft để đánh cắp mã truy cập.

Cảnh báo của FBI cho người dùng Microsoft. (Nguồn FBI)

Theo FBI, Kali365 được phân phối qua Telegram nhưng thường xuất hiện dưới dạng email giả mạo dịch vụ chia sẻ tài liệu. Người dùng bị lừa nhập mã thiết bị vào trang xác thực chính thức của Microsoft, vô tình trao quyền truy cập cho kẻ tấn công. Khi đó, tin tặc có thể sử dụng mã này để đăng nhập Outlook, Teams hay OneDrive.

Các chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp nên chặn xác thực bằng mã thiết bị hoặc thiết lập chính sách truy cập có điều kiện. Người dùng cá nhân cần cảnh giác với email bất thường, không nhấp vào liên kết từ nguồn không rõ ràng và luôn kiểm tra tính hợp lệ trước khi thao tác.

Palantir tổ chức "Hack Week" tập trung vào ICE

Palantir Technologies, một công ty phần mềm của Mỹ, nổi tiếng với các nền tảng phân tích và tích hợp dữ liệu lớn (Big Data), vừa tổ chức một tuần lễ hackathon nhằm phát triển các công cụ giám sát người dùng cho phần mềm đang được Bộ An ninh Nội địa (DHS) và Cơ quan Thực thi Di trú (ICE) sử dụng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh công ty đối mặt với phản ứng dữ dội từ nhân viên và dư luận về vai trò của mình trong các chiến dịch trục xuất.

Các công cụ mới cho phép cơ quan quản lý theo dõi hành vi đáng ngờ, kiểm tra nhật ký phiên làm việc và xác định ai đã truy cập dữ liệu nhạy cảm. Một số tính năng đã được triển khai, số khác sẽ ra mắt trong năm nay. Palantir cho biết mục tiêu là tăng cường tính minh bạch và kiểm soát trong môi trường nhạy cảm.

Tuy nhiên, việc hợp tác với ICE tiếp tục gây tranh cãi. Nhiều nhân viên đặt câu hỏi về đạo đức khi công ty tham gia hỗ trợ các hoạt động trục xuất. Bất chấp phản đối, DHS đã ký hợp đồng trị giá 1 tỷ USD với Palantir, củng cố vị thế của hãng trong lĩnh vực công nghệ giám sát di trú.