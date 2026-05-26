Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức khóa tập huấn 'Ứng dụng AI trong tòa soạn'

Khóa tập huấn được tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực báo chí truyền thông, khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất nội dung, vận hành tòa soạn và tương tác với công chúng. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, đồng thời góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với xu hướng báo chí hiện đại cho đội ngũ người làm báo.

VOV phối hợp Sputnik tổ chức tập huấn ứng dụng AI trong tòa soạn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI) hiện diện sâu rộng trong mọi khía cạnh của đời sống hàng ngày. Vì vậy, Việt Nam đã sớm có Luật Trí tuệ nhân tạo nhằm phát huy tối đa hiệu quả của AI vào sản xuất. Đặc biệt, AI đang thay đổi tất cả các khâu từ thu thập thông tin, xử lý dữ liệu đến sáng tạo và sản xuất nội dung trong báo chí.

​“Việc phát huy tối đa hiệu quả của trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sản xuất báo chí hiện nay là yêu cầu hết sức cấp thiết. Chính vì vậy, chúng tôi tổ chức lớp học này. Chúng tôi rất vui mừng khi hãng Sputnik, đơn vị đã có nhiều năm hợp tác hiệu quả với Đài Tiếng nói Việt Nam, đã cử chuyên gia hàng đầu về AI sang chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp Việt Nam.

Tôi hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, đồng thời có thêm nhiều lớp học hữu ích nhằm phục vụ công cuộc đổi mới báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như các cơ quan báo chí tại Việt Nam”, Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng nói.

Diễn giả của khóa tập huấn là ông Mikhail Konrad – Giám đốc Dự án và Cố vấn tại Tập đoàn Truyền thông Rossiya Segodnya, đơn vị chủ quản của Hãng Thông tấn và Phát thanh Sputnik (Liên bang Nga). Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí – truyền thông tại Nga và châu Âu, từng làm việc với nhiều cơ quan truyền thông quốc tế như RT, Euronews và Ủy hội châu Âu.

Hiện nay, ông phụ trách các dự án đặc biệt liên quan đến công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo tại Sputnik, đồng thời là diễn giả thường xuyên của chương trình đào tạo quốc tế SputnikPro.

“Chúng ta đều biết mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga vô cùng khăng khít. Tôi mong muốn khóa tập huấn là dịp khẳng định tình hữu nghị giữa hai nước. Bên cạnh đó, tôi hy vọng học hỏi quy trình sử dụng AI trong sản xuất nội dung báo chí của VOV. Và tôi cũng sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm áp dụng AI trong tòa soạn của chúng tôi với các bạn”, ông Mikhail Konrad cho biết.

Nội dung khóa tập huấn tập trung vào các xu hướng và công cụ AI mới trong hoạt động báo chí – truyền thông hiện đại, bao gồm: ứng dụng AI trong tòa soạn, sản xuất nội dung số và phát thanh, chuyển giọng nói thành văn bản, chuyển văn bản thành giọng nói, sản xuất podcast, livestream, nhân bản giọng nói, xây dựng quy trình “tòa soạn một người”, kỹ thuật xây dựng câu lệnh (prompt), tạo hình ảnh bằng AI cũng như các vấn đề về đạo đức AI, kiểm chứng thông tin và xác thực nội dung trong môi trường truyền thông số.

Bên cạnh các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, khóa tập huấn còn có sự tham gia của đại diện một số cơ quan báo chí trong nước như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo và Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh. Đây cũng là dịp để các cơ quan báo chí tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm và thúc đẩy hợp tác trong quá trình chuyển đổi số báo chí.

Khóa tập huấn là một trong những hoạt động hợp tác chuyên môn giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Sputnik nhằm thúc đẩy trao đổi nghiệp vụ, cập nhật xu hướng công nghệ truyền thông mới và tăng cường kết nối quốc tế trong lĩnh vực báo chí – phát thanh.