30 năm Co.opmart: Khẳng định vị thế 'Người nội trợ của Nhân dân'

(VTC News) -

Ngày 10/7/2026, Saigon Co.op tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thương hiệu Co.opmart (1996 - 2026) với chủ đề “30 năm Thương hiệu Việt – Người nội trợ của Nhân dân”, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP.HCM các thời kỳ; đại diện các bộ, ban, ngành; đối tác và khách hàng thân thiết cùng nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên Saigon Co.op.

Không chỉ đánh dấu một cột mốc phát triển của thương hiệu bán lẻ thuần Việt hàng đầu, sự kiện còn công bố tầm nhìn phát triển mới, khẳng định quyết tâm xây dựng Co.opmart trở thành thương hiệu bán lẻ hiện đại, bền vững và gắn kết sâu hơn với nhu cầu đời sống của người tiêu dùng Việt Nam.

Các tổ chức hợp tác xã quốc tế gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng vào chặng đường phát triển mới của Saigon Co.op và thương hiệu Co.opmart.

30 năm xây dựng niềm tin người nội trợ của Nhân dân

Ba thập kỷ phát triển của Co.opmart cũng là ba thập kỷ đồng hành cùng sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường bán lẻ Việt Nam.

Từ Co.opmart Cống Quỳnh – siêu thị đầu tiên ra đời năm 1996 tại TP.HCM, Saigon Co.op từng bước mở rộng mạng lưới trên cả nước, góp phần hình thành thói quen mua sắm văn minh, kết nối bền vững giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường nội địa.

Không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong các chương trình bình ổn thị trường, Co.opmart còn chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả và đồng hành cùng người dân vượt qua nhiều giai đoạn biến động của kinh tế – xã hội.

Khoảnh khắc công bố không gian mua sắm mới Co.opmart Xa Lộ Hà Nội – một trong những dấu ấn chào mừng 30 năm thương hiệu Co.opmart.

Ông Phạm Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng uỷ - Tổng Giám đốc Saigon Co.op, chia sẻ: “Ba mươi năm qua, điều quý giá nhất mà Co.opmart vun đắp được là sự tín nhiệm của xã hội: sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã và nhà sản xuất; sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, người lao động cùng sự gắn bó của hàng triệu khách hàng trên khắp cả nước.

Đó là nền tảng để chúng tôi tiếp tục đổi mới, đồng thời cũng là động lực để Co.opmart không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng”.

Diện mạo mới của Co.opmart Xa Lộ Hà Nội với không gian mua sắm hiện đại, tiện nghi, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng. (Ảnh: Quang Định)

Chính vì sự kiên định với sứ mệnh phục vụ cộng đồng mà Co.opmart trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày của hàng triệu gia đình Việt, gắn với hình ảnh gần gũi của một “Người nội trợ của Nhân dân”.

Kiến tạo những giá trị vượt ra ngoài giỏ hàng

Bước sang tuổi 30, Co.opmart xác định một tầm nhìn phát triển trở thành thương hiệu đồng hành cùng chất lượng sống của người tiêu dùng Việt Nam.

Khởi đầu cho chương phát triển mới, Saigon Co.op chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Co.opmart mới mang tinh thần hiện đại, linh hoạt hơn nhưng vẫn giữ trọn những giá trị cốt lõi đã làm nên uy tín của thương hiệu trong suốt ba thập kỷ qua.

Cùng với sự đổi mới của Co.opmart, hàng nhãn riêng Co.op tiếp tục là một trong những chiến lược trọng tâm của Saigon Co.op, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, chất lượng với giá cả hợp lý.

Với hơn 2.500 sản phẩm thiết yếu, hàng nhãn riêng Co.op được phát triển theo định hướng chất lượng cao, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững; đồng thời mở rộng các dòng đặc sản vùng miền, thực phẩm tươi sống và sản phẩm xanh, góp phần nâng cao giá trị hàng Việt và phát triển vùng nguyên liệu.

Khu vực ẩm thực tại Co.opmart Xa Lộ Hà Nội được bố trí hiện đại, tiện nghi, mang đến không gian nghỉ chân và thưởng thức ẩm thực thuận tiện cho khách hàng trong suốt hành trình mua sắm. (Ảnh: Quang Định)

Song song với việc nâng cấp trải nghiệm mua sắm tại Co.opmart, Saigon Co.op tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái bán lẻ, kết nối với thương mại, dịch vụ, ẩm thực, giải trí và cộng đồng. Trong đó, trung tâm thương mại Sense được phát triển theo định hướng không gian trải nghiệm nâng tầm và mở rộng tại nhiều địa phương trọng điểm.

Trên nền tảng quản trị quan hệ khách hàng thống nhất, người tiêu dùng có thể tích lũy và sử dụng quyền lợi xuyên suốt giữa Co.opmart, Sense và các đơn vị thành viên, tạo nên trải nghiệm liền mạch và gia tăng giá trị trong toàn hệ sinh thái.

Phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt

Cùng với chuyển đổi mô hình thương hiệu, Saigon Co.op xác định phát triển bền vững là một trong những trụ cột chiến lược của Co.opmart trong giai đoạn tiếp theo.

Saigon Co.op phát động chương trình “30 năm – Một cam kết xanh”, hướng đến thay đổi hành vi tiêu dùng thông qua việc khuyến khích sử dụng túi thân thiện môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, ưu tiên sản phẩm xanh và lan tỏa lối sống bền vững tới hàng triệu khách hàng trên toàn hệ thống.

Saigon Co.op tri ân đại diện các đối tác chiến lược đã đồng hành cùng Co.opmart trên hành trình 30 năm phụng sự người tiêu dùng Việt Nam.

Tiếp nối hành trình vì cộng đồng, Saigon Co.op công bố định hướng thành lập Quỹ xã hội. Đây là bước nâng tầm những hoạt động trách nhiệm xã hội đã được doanh nghiệp bền bỉ triển khai cùng chính quyền địa phương trên cả nước, từ hỗ trợ người dân trước thiên tai, bão lũ, dịch bệnh đến chăm lo các hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ sẽ kết nối nguồn lực từ doanh nghiệp, đối tác, nhà cung cấp, cán bộ nhân viên và khách hàng để mở rộng các chương trình an sinh, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường…, lan tỏa nền tảng chia sẻ giá trị trong toàn hệ sinh thái.

Thời gian tới, Saigon Co.op sẽ triển khai các hoạt động thể thao vì cộng đồng thông qua đồng hành cùng đội tuyển thể thao Việt Nam và tổ chức các giải thể thao gây quỹ xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, lối sống tích cực và trách nhiệm cộng đồng.

Ba mươi năm không chỉ là dấu mốc nhìn lại mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới của Co.opmart. Trên nền tảng những giá trị đã được bồi đắp, Saigon Co.op sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái bán lẻ hiện đại, thúc đẩy tiêu dùng xanh và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt.

Qua đó, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp kinh tế hợp tác trong phát triển thị trường nội địa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống người dân.