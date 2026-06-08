Bác sĩ cảnh báo: Thói quen tắm sau 22h dễ kích hoạt đột quỵ nguy hiểm

(VTC News) -

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, trong mùa hè, tắm nước lạnh giúp cơ thể dễ chịu, tạo cảm giác mát mẻ và có lợi cho làn da. Trong khi đó, nước nóng hỗ trợ thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng và mang lại cảm giác sảng khoái. Tuy nhiên, nếu sử dụng thường xuyên hoặc nhiệt độ quá cao, nước nóng có thể làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ da, khiến da khô, dễ nhăn, tóc yếu và tăng nguy cơ mắc các bệnh nấm da.

Bác sĩ khuyến cáo nên tắm nước lạnh vào buổi sáng hoặc chiều, còn buổi tối nên sử dụng nước ấm. Điều quan trọng là tránh để cơ thể tiếp xúc đột ngột với nước quá nóng hoặc quá lạnh. Nước quá lạnh có thể gây co mạch, trong khi nước quá nóng làm tổn thương hàng rào bảo vệ da.

Tắm muộn vào ban đêm cũng là thói quen cần hạn chế. Theo bác sĩ Hoàng, việc tắm sau 22h có thể làm xáo trộn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Về đêm, nhiệt độ môi trường thường giảm, tạo ra sự chênh lệch lớn với thân nhiệt. Sự thay đổi này có thể khiến các bệnh lý hô hấp mạn tính như viêm phế quản mạn, hen phế quản dễ trở nặng, đồng thời làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim ở những người có yếu tố nguy cơ.

Tắm sau 22h có thể đẩy người bệnh vào cơn đột quỵ nguy hiểm. (Ảnh minh hoạ)

Để bảo đảm an toàn, mọi người nên hoàn thành việc tắm trước 20h và hạn chế tắm vào đêm khuya hoặc sáng sớm. Khi tắm, nên làm ướt cơ thể từ vùng cổ trở xuống trước để tay chân thích nghi dần với nhiệt độ nước, sau đó mới gội đầu. Thời gian tắm nên kéo dài khoảng 10 phút, còn thời gian gội đầu chỉ từ 5 đến 7 phút.

Ngoài ra, không nên tắm khi đang quá đói, quá no, vừa uống rượu bia, cơ thể mệt mỏi hoặc ngay sau khi thức dậy. Việc tắm ngay sau khi vận động cường độ cao cũng không được khuyến khích do thân nhiệt đang ở mức cao, dễ gây phản ứng bất lợi khi tiếp xúc với nước.

Không gian tắm cần kín gió, đủ ấm. Sau khi tắm, nên lau khô người và tóc, mặc quần áo phù hợp để giữ nhiệt cho cơ thể.

Trong trường hợp bắt buộc phải tắm vào buổi tối, bác sĩ khuyến cáo nên bảo đảm môi trường an toàn và hạn chế ở một mình. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp đột tử khi tắm xảy ra khi người bệnh không có người phát hiện và hỗ trợ kịp thời.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ đột quỵ như mất thăng bằng, đau đầu dữ dội, chóng mặt, nhìn mờ, méo miệng, yếu hoặc tê bì một bên tay chân, nói khó hoặc nói ngọng, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Theo bác sĩ Hoàng, "giờ vàng" trong cấp cứu đột quỵ được tính từ khi xuất hiện triệu chứng đến khi được chẩn đoán và can thiệp, thường kéo dài khoảng 4-6 giờ. Việc nhận biết sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định đối với khả năng phục hồi và tiên lượng của người bệnh.