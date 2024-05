(VTC News) -

Tum là phần mái phụ được xây dựng trên cao, thường nằm ở vị trí cao nhất của ngôi nhà. Tum thường được sử dụng để làm sân thượng, khu phơi đồ, trồng cây xanh hoặc làm nơi thư giãn.

Lợi ích của việc thiết kế tum cho nhà phố

Tầng tum giúp tăng diện tích sử dụng của ngôi nhà, tạo thêm không gian sinh hoạt cho gia đình. Bạn có thể sử dụng tum để làm sân thượng, khu phơi đồ, trồng cây xanh, hoặc làm nơi thư giãn, tổ chức các buổi tiệc ngoài trời.

Tầng tum giúp tạo ra khoảng thông gió cho ngôi nhà, giúp nhà thông thoáng và mát mẻ hơn. Ngoài ra, tum còn giúp đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng mát cho ngôi nhà.

Tum góp phần tạo điểm nhấn cho kiến trúc của ngôi nhà, giúp ngôi nhà trông đẹp mắt và sang trọng hơn. Tum có thể được sử dụng để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, giúp tiết kiệm chi phí điện cho gia đình.

(Ảnh minh họa: 3ADesign)

Hạn chế của việc thiết kế tum cho nhà phố

Chi phí xây dựng tum cao hơn so với mái bằng thông thường. Tum làm tăng tải trọng lên kết cấu của ngôi nhà, do đó cần thiết kế và thi công cẩn thận để đảm bảo an toàn.

Tum cần được chống thấm kỹ lưỡng để tránh tình trạng dột nát, thấm nước. Tum cũng cần được thiết kế hệ thống an ninh cẩn thận để tránh kẻ gian đột nhập.

Có nên thiết kế tum cho nhà phố?

Việc có nên thiết kế tum cho nhà phố hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhu cầu sử dụng, điều kiện tài chính, diện tích nhà, và kiến trúc tổng thể của ngôi nhà.

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng thêm diện tích, muốn cải thiện thông gió và ánh sáng cho ngôi nhà, và có điều kiện tài chính cho phép, thì việc thiết kế tum cho nhà phố là một lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý đến các hạn chế của việc thiết kế tum và lựa chọn nhà thầu thi công uy tín để đảm bảo chất lượng và an toàn cho công trình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của kiến trúc sư để có được tư vấn phù hợp nhất cho ngôi nhà của mình.