(VTC News) -

Nội dung trên được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đưa ra khi phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, ngày 29/6.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản)

Ông Nguyễn Duy Ngọc lưu ý công tác tổ chức xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ XIV cần tiếp cận với tư duy mới, tầm nhìn mới như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia".

Ban Tổ chức Trung ương và toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu chiến lược, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực tổ chức thực thi cấp cơ sở, đổi mới và nâng tầm công tác tổ chức xây dựng Đảng trên những công việc lớn, nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ Ban Tổ chức Trung ương cần tập trung tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương (tại Hội nghị Trung ương 3) ban hành Kết luận về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp và có kế hoạch triển khai cụ thể bảo đảm nguyên tắc "5 rõ, 1 xuyên suốt".

Ban Tổ chức Trung ương cần hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình mới từ Trung ương đến cơ sở; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới; chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

"Tập trung tham mưu rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ cấp chiến lược từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng thời chuẩn bị công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XV theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đề ra", ông Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ.

Ban Tổ chức Trung ương cũng cần tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, đổi mới, "nâng tầm" vượt trội các quy định về công tác cán bộ…

Cùng với đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tham mưu đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ.

Theo yêu cầu của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ngành cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, từng bước chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị, hiệu quả dựa trên dữ liệu, kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

"Xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiên phong trong 'hệ tham mưu chiến lược' hoạch định đường lối, chủ trương lớn của Đảng", ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh và yêu cầu toàn ngành đổi mới mạnh mẽ tư duy, năng lực tham mưu chiến lược, chủ động nghiên cứu, dự báo, phát hiện sớm các vấn đề từ thực tiễn để tham mưu những chủ trương, đường lối chiến lược, giải quyết những vấn đề lớn đặt ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đưa ra là quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng thực sự trung thành, kiên định, trí tuệ, bản lĩnh, gương mẫu, tinh thông nghiệp vụ; có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học và năng lực quản trị hiện đại; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện qua thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương và ở cấp cơ sở.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".