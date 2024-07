Chưa có bằng lái ô tô, có được thi bằng lái xe hạng E?

(VTC News) -

Theo quy định tại Chương II Thông tư 12/2017 (được sửa đổi bởi Thông tư 05/2024) của Bộ GTVT quy định về chương trình đào lái xe các hạng nhưng chỉ đề cập đến chương trình đào tạo lái xe trực tiếp đối với các hạng B1, B2, C; còn đối với hạng D, E, F thì phải học nâng hạng từ các hạng bằng lái xe ô tô thấp hơn.

Như vậy, nếu chưa có bằng lái xe ô tô thì không thể thi bằng lái hạng E, người lái xe chỉ có thể thi nâng hạng từ hạng C, D lên hạng E.

Điều kiện thi bằng lái xe ô tô hạng E

Căn cứ quy định tại Điểm đ khoản 1 Điều 60 Luật Giao thông đường bộ 2008; Khoản 1, 2, 4 Điều 7 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, được bổ sung bởi Thông tư 38/2019/TT-BGTVT; Điều 3 Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT, muốn thi bằng lái xe hạng E thì công dân cần có các điều kiện sau:

Theo quy định nếu chưa có bằng lái xe hạng C, D sẽ không được thi bằng lái xe hạng E. (Ảnh minh họa).

Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam; Đủ tuổi 27 tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe);

Về trình độ văn hóa: Có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên;

Về thời gian hành nghề: Từ hạng D lên E: thời gian hành nghề từ 3 năm trở lên và 50.000km lái xe an toàn trở lên; Từ hạn C lên E: thời gian hành nghề từ 5 năm trở lên và 100.000km lái xe an toàn trở lên.

Trường hợp người học nâng hạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, thời gian lái xe an toàn được tính từ ngày chấp hành xong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Không mắc các bệnh thuộc nhóm 3 Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT.

Thi bằng lái xe ô tô hạng E bao nhiêu điểm là đậu?

Theo quy định tại Phụ lục 35 ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT, thi bằng lái xe ô tô hạng E gồm 4 phần thi: lý thuyết, mô phỏng, sa hình và lái xe đường trường.

Thi lý thuyết: Phần thi lý thuyết gồm 45 câu, mỗi câu hỏi được tính 1 điểm và mỗi đề thi có 1 câu hỏi nếu lựa chọn đáp án sai được tính là điểm liệt; mỗi câu có từ 2 đến 4 ý trả lời, thí sinh đọc đề bài và lựa chọn ra đáp án đúng nhất. Trường hợp bị điểm liệt trong bài thi thì không đạt nội dung sát hạch Lý thuyết.

Thí sinh phải trả lời 45 câu hỏi trong thời gian 26 phút. Trả lời đúng từ 41/45 câu trở lên và không sai câu điểm liệt thì được tính là đạt phần thi lý thuyết và được thi tiếp phần thi mô phỏng.

Thi mô phỏng: Một bài thi bao gồm 10 tình huống, mỗi tình huống có điểm tối đa là 5 điểm. Thí sinh được 35/50 điểm là đạt phần thi này và được thi tiếp phần thi sa hình.

Đề thi được thiết kế dưới dạng 10 câu hỏi mô phỏng các tình huống giao thông; mỗi câu hỏi trong đề sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông chứa 1 tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mỗi câu hỏi có số điểm tối đa là 5 điểm và số điểm tối thiểu là 0 điểm.

Số điểm đạt được của học viên tương ứng với thời điểm học viên nhận biết và xác định tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông thông qua việc tương tác với máy tính có cài đặt phần mềm sát hạch mô phỏng.

Điểm tối đa khi học viên nhận biết và tương tác với máy tính đúng thời điểm xuất hiện tình huống mất an toàn giao thông; điểm tối thiểu khi học viên nhận biết và tương tác với máy tính trước khi xuất hiện tình huống mất an toàn giao thông hoặc không tương tác hoặc tương tác từ thời điểm xảy ra tình huống mất an toàn giao thông.

Các tình huống mô phỏng được chạy liên tiếp tự động, thí sinh không được lựa chọn lại đáp án cho các câu hỏi đã trả lời hoặc chưa trả lời. Khi hoàn thành bài sát hạch mô phỏng hoặc hết thời gian của câu hỏi cuối cùng, toàn bộ các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tự động chấm điểm, in ra và lưu trữ tại máy chủ.

Phần thi sa hình: Thí sinh phải đạt được ít nhất 80/100 điểm mới đạt và được thực hành lái xe đường trường.

Phần thi lái xe đường trường: Thí sinh đạt tối thiểu 80/100 điểm sẽ được công nhận trúng tuyển và cấp giấy phép lái xe hạng E.