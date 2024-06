Chùa Ba Vàng tạm hoãn tổ chức các khoá tu mùa hè

(VTC News) -

"Do bận một số Phật sự quan trọng trong mùa an cư kiết hạ, nhà chùa xin thông báo tạm hoãn tổ chức các khoá tu mùa hè mà quý phụ huynh và khoá sinh đã đăng ký, cho đến khi có thông báo mới".

Thông báo trên được đăng tải trên website của chùa Ba Vàng cũng như Fanpage của nhà chùa vào sáng 21/6.

Thông báo cũng nêu việc khoá tu mùa hè chùa Ba Vàng đợt 1 năm 2024 đã kết thúc, góp phần rèn luyện kỹ năng sống cho hơn 6.000 khoá sinh.

Chùa Ba Vàng phát đi thông báo tạm hoãn tổ chức các khoá tu mùa hè mà phụ huynh và khoá sinh đã đăng ký. (Ảnh: Website chùa Ba Vàng)

Trong thời gian chưa có thông báo chính thức, các phụ huynh và khoá sinh có thể tham gia các khoá tu thường kỳ của chùa Ba Vàng và các khoá tu mùa hè của các chùa, cơ sở tự viện khác thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trước đó, ngày 19/6, UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) thông tin về việc những ngày gần đây, mạng xã hội chia sẻ clip được cho là trong khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng. Trong clip xuất hiện hình ảnh cô gái có những biểu hiện lạ như co giật, choáng váng không kiểm soát được cơ thể do "vong nhập" khi ông Thích Trúc Thái Minh đang giảng về đạo Phật. Sau đó, ông Thích Trúc Thái Minh giải thích về sự việc, cho rằng do nghiệp từ kiếp trước.

Qua làm việc với các phòng ban chức năng của TP Uông Bí, Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh cho biết, đoạn clip trên không phải là clip của khoá tu mùa hè (khoá 1) năm 2024 và chùa Ba Vàng không đăng tải clip trên như các bài viết trên mạng xã hội.

Các phòng chức năng của TP Uông Bí đề nghị Trụ trì chùa Ba Vàng có văn bản phản hồi lại thông tin của các trang mạng trong thời gian gần đây.

Sau khi kết thúc khoá tu thứ nhất, nhà chùa báo cáo về các nội dung liên quan gửi về UBND TP Uông Bí và Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Uông Bí cùng các clip ghi lại các nội dung đã thuyết giảng tại khoá tu mùa hè (khoá 1) năm 2024.