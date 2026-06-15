CĐV Nhật Bản dọn rác sau trận World Cup, nói một câu khiến nhiều người nể phục

(VTC News) -

Cổ động viên Nhật Bản giải thích lý do phía sau hành động dọn rác là "sự tôn trọng". (Video: @FIFAcom/X)

Sau trận hòa 2-2 giữa Nhật Bản và Hà Lan tại World Cup 2026 ngày 15/6, người hâm mộ đội bóng xứ sở mặt trời mọc một lần nữa nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng quốc tế nhờ hành động tự nguyện dọn rác trên khán đài.

Trong trận đấu, Nhật Bản hai lần bị dẫn trước nhưng đều kịp gỡ hòa để giành kết quả 2-2. Khi Daichi Kamada đánh đầu tung lưới đối phương ở phút 88, hàng nghìn cổ động viên Nhật Bản trên khán đài đồng loạt vẫy những chiếc túi rác màu xanh, tạo nên khung cảnh ăn mừng đầy ấn tượng. Sau trận, thay vì rời sân ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các cổ động viên Nhật Bản nán lại để thu gom rác vào những chiếc túi màu xanh ấy và dọn dẹp khu vực mình vừa theo dõi trận đấu.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sau đó đăng tải loạt ảnh và video ghi lại cảnh các cổ động viên Nhật Bản thu gom và phân loại rác trước khi ra về. Một nữ cổ động viên cho biết hành động này đã trở thành nét văn hóa quen thuộc của người Nhật, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người và mọi thứ xung quanh.

“Chúng tôi làm điều đó để thể hiện sự tôn trọng với các cầu thủ, những người hâm mộ khác, các tình nguyện viên cũng như sân vận động. Được có mặt tại đây là một vinh dự, vì vậy chúng tôi không muốn để lại rác rồi bỏ đi”, cô nói.

Cổ động viên Nhật Bản dọn rách sau trận hoà với Hà Lan tại World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Kể từ World Cup 1998, người hâm mộ Nhật Bản đã duy trì thói quen dọn dẹp khu vực khán đài trước khi ra về, biến đây thành một trong những hình ảnh đẹp và đặc trưng nhất của giải đấu.

Đáng chú ý, trong trận đấu với Hà Lan năm nay, các cổ động viên "Samurai Xanh" còn nhận được sự hỗ trợ từ Jameis Winston, tiền vệ kỳ cựu của Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL), người đang chuẩn bị bước vào mùa giải thứ 12 trong sự nghiệp.

Theo ESPN, thói quen dọn dẹp khán đài của người hâm mộ Nhật Bản không chỉ xuất hiện ở World Cup mà còn được duy trì tại nhiều sự kiện thể thao lớn khác, trong đó có Thế vận hội Olympic.

Người Nhật vốn được dạy từ khi còn đi học rằng họ phải tự dọn dẹp lớp học và hành lang trong trường. Theo thời gian, những hành động tưởng chừng đơn giản đó trở thành thói quen của phần lớn người dân.

“Bên cạnh ý thức cao về việc giữ gìn vệ sinh và tái chế, việc dọn dẹp sau các sự kiện như World Cup còn là cách người hâm mộ Nhật Bản thể hiện niềm tự hào về lối sống của họ và chia sẻ điều đó với phần còn lại của thế giới”, Scott North, giáo sư xã hội học tại Đại học Osaka, cho biết trong cuộc phỏng vấn với BBC năm 2018.