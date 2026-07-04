Chủ tịch Tuyên Quang chỉ đạo làm rõ thông tin điểm thi Toán nghi cao bất thường

(VTC News) -

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã ký văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan nhanh chóng kiểm tra, làm rõ thông tin kết quả môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của một số thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cao bất thường.

Đến tối cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh để nghe báo cáo kết quả xác minh bước đầu.

Top 10 tỉnh có tỷ lệ thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. (Ảnh: Minh Chiến)

Sau khi nghe báo cáo từ ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc tổ chức tại các điểm thi, phòng thi và những khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao. Đồng thời kiểm tra việc thực hiện quy chế coi thi, công tác bảo quản đề thi, bài thi, quy trình làm phách, chấm thi, nhập điểm cũng như quản lý dữ liệu thi.

Bên cạnh đó, Hội đồng thi được giao chủ động đối chiếu dữ liệu, nắm bắt thông tin để làm rõ những nội dung đang được báo chí và dư luận quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời và khách quan, tránh để xuất hiện các thông tin sai lệch hoặc suy diễn gây ảnh hưởng đến dư luận.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc xác minh phải được tiến hành nghiêm túc, quyết liệt, trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó.

Cùng với đó, ngành giáo dục và Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh đầy đủ, chính xác các thông tin; đồng thời tăng cường tuyên truyền, động viên học sinh và phụ huynh, góp phần ổn định tâm lý trong thời gian chờ kết luận chính thức. Việc điều tra, xác minh được yêu cầu triển khai khẩn trương để sớm có kết quả.