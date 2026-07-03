Xôn xao điểm 10 Toán tập trung trong một dải số báo danh, Sở GD&ĐT Tuyên Quang nói gì?

(VTC News) -

Sáng 3/7, ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, cho biết đơn vị nắm được các thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội liên quan đến kết quả thi môn Toán của học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Sở đang phối hợp với Bộ GD&ĐT để rà soát, xác minh các thông tin này và sẽ công bố kết quả khi quá trình kiểm tra hoàn tất.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, việc kiểm tra đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc và toàn diện nhằm đánh giá đúng bản chất sự việc. Trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có), các cá nhân, tổ chức liên quan sẽ được xử lý theo đúng quy định và đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ kịp thời thông tin tới các cơ quan báo chí và người dân ngay sau khi có kết quả kiểm tra, rà soát chính thức.

Nhiều bài viết trên mạng xã hội đặt nghi vấn điểm thi toán cao bất thường ở Tuyên Quang. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết cho rằng kết quả thi môn Toán của học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu “cao bất thường”.

Theo các thông tin được chia sẻ, trường có hơn 320 học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm nay, trong đó hơn 140 em được cho là đạt điểm 10 môn Toán, tương đương gần một nửa số học sinh toàn khóa.

Ngoài số lượng lớn bài thi đạt điểm tuyệt đối, các bài đăng còn cho rằng phổ điểm môn Toán của nhà trường ở mức rất cao, với nhiều bài đạt từ 9 đến 9,5 điểm, vượt đáng kể so với một số trường chuyên tại các thành phố lớn.

Một tài khoản mạng xã hội còn thống kê toàn tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, riêng Trường THPT chuyên Tuyên Quang có 147 bài, chiếm hơn 95% tổng số điểm 10 của toàn tỉnh.

Theo thông tin được chia sẻ, các điểm số này tập trung trong dải số báo danh liên tiếp và điểm trung bình môn Toán của hơn 320 học sinh của trường đạt khoảng 9,58.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Năm nay, điểm trung bình của Tuyên Quang là 5,7, xếp thứ 18/34 tỉnh, thành.