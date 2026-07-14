Chủ tịch Hà Nội: Thành phố sẽ xử lý nhanh chóng đất tái định cư cho người dân

(VTC News) -

Chiều 14/7, thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đối với các cái dự án lớn như mở rộng Quốc lộ 1A, Khu liên hợp thể thao Olympic, đường 3.5…thành phố sẽ xử lý rất nhanh chóng những vấn đề liên quan đến đất, đặc biệt là đất tái định cư cho người dân.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương dành quỹ đất làm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

“Không chỉ xây một nhà văn hóa mà để người dân có không gian trống để có thể đi bộ, đi dạo, hoặc buổi chiều các cụ ông, cụ bà ra ngồi đánh cờ trong không khí trong lành... Chính vì vậy, thành phố mới đưa ra phương án là đối với các khu vực có diện tích dưới 2.000 m² thì ưu tiên làm không gian sinh hoạt cộng đồng”, ông Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại tổ. (Ảnh: HĐND TP Hà Nội)

Ông Vũ Đại Thắng cho hay, thành phố đã có những thay đổi “hết sức căn bản” trong cách tiếp cận, phối hợp triển khai và điều hành.

Theo ông, nhiều tồn tại kéo dài nhiều năm đã được tháo gỡ trên cơ sở thành phố chủ động hỗ trợ đầu tư hạ tầng và xử lý nhanh các vướng mắc.

“Các dự án treo của thành phố tồn tại 5, 10 năm qua nhưng Hà Nội đã thực hiện một cách quyết liệt. Các dự án đó đã đi vào quỹ đạo đầu tư”, ông Thắng nói và cho rằng kết quả này có được nhờ tinh thần làm việc “không ngừng nghỉ, quên ăn quên ngủ” của các cấp, các ngành.

Ông cho biết nhiều dự án được tháo gỡ trong 6 tháng qua đã bắt đầu triển khai xây dựng trên diện rộng. Nếu trước đây, từ khi hình thành ý tưởng đến khi có mặt bằng thi công thường mất 5-7 năm, thậm chí hàng chục năm thì nay tiến độ đã được rút ngắn đáng kể.

“Nhiều dự án ở Thạch Thất treo 15-18 năm, thậm chí 20 năm vẫn chưa giải quyết được mặt bằng. Trong 6 tháng qua, chúng ta đã có bước đột phá về tiến độ xây dựng hạ tầng. Hà Nội có căn cứ pháp lý từ các nghị quyết của Quốc hội để tháo gỡ toàn bộ vướng mắc của các dự án”, ông nói.

Chủ tịch Hà Nội dẫn chứng, các dự án Khu đô thị thể thao Olympic, trục trung tâm sông Hồng cùng nhiều dự án trọng điểm khác đều đạt tiến độ giải phóng mặt bằng tích cực. Riêng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đã giải phóng mặt bằng khoảng 9.000ha.

“Đó là kỳ tích của chúng ta trong 6 tháng vừa qua”, ông Vũ Đại Thắng nói.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: HĐND TP Hà Nội)

Hơn 100.000 căn hộ nhà ở xã hội đang được xây

Một trong những lĩnh vực được Chủ tịch thành phố đánh giá sẽ đóng góp lớn cho tăng trưởng là phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư gần 60 dự án nhà ở xã hội với quy mô trên 100.000 căn hộ.

Theo tính toán của ngành xây dựng, riêng khối lượng xây dựng của các dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại trong 6 tháng cuối năm sẽ tăng khoảng 75% so với 6 tháng đầu năm, tạo nguồn việc làm lớn cho ngành xây dựng và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP. Ngoài lĩnh vực nhà ở, các khu công nghiệp, các dự án đầu tư lớn cũng sẽ bước vào giai đoạn triển khai mạnh trong nửa cuối năm, góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

“Khi cộng hưởng tất cả các yếu tố từ thể chế mới, cải cách thủ tục hành chính, tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, nhà ở xã hội, các khu công nghiệp và các dự án đầu tư lớn, chúng tôi tin rằng mục tiêu tăng trưởng năm 2026 có tính khả thi và hoàn toàn có cơ sở để thực hiện”, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định.

Đề cập đến giải ngân vốn đầu tư công, ông Vũ Đại Thắng cho biết trong khoảng 63.000 tỷ đồng vốn đầu tư công giải ngân 6 tháng đầu năm, hơn một nửa được sử dụng để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trong 126 xã, phường của Hà Nội, phường Hồng Hà là địa phương giải ngân tốt nhất với tỷ lệ đạt 100%. Toàn bộ số tiền này đều phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, Chủ tịch thành phố cho rằng hiệu quả của khoản đầu tư này sẽ thể hiện rõ vào cuối năm khi mặt bằng được bàn giao để triển khai các dự án.

Về việc phân cấp, phân quyền, Chủ tịch Hà Nội cho hay: “Chúng tôi xin khẳng định là Hà Nội làm tốt bậc nhất trong việc phân cấp. Mới đây, dự án trường đua ngựa lớn tới 120ha ở Sóc Sơn đã được UBND xã Sóc Sơn phê duyệt quy hoạch 1/500. Điều đó chứng tỏ Hà Nội đã phân cấp rất mạnh”.

Ông Thắng cũng lưu ý: “Còn cái gì chưa phân cấp thì các đồng chí cứ báo cáo, chúng tôi phân cấp triệt để”.