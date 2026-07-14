'Cử tri mong đợi không chỉ câu trả lời mà là những chuyển biến sau nghị trường'

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội, sáng 14/7.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tập trung chất vấn hai nhóm vấn đề: Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học; các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị.

“Đây đều là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, đòi hỏi phải xác định rõ hiệu quả, trách nhiệm, có giải pháp khả thi và lộ trình thực hiện cụ thể.

Tôi đề nghị hoạt động chất vấn tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm; người hỏi đi thẳng vào vấn đề, người trả lời làm rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện. Điều cử tri mong đợi không chỉ là câu trả lời tại nghị trường, mà là những chuyển biến sau nghị trường”, bà Hà nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại kỳ họp.

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Cụ thể, GRDP tăng 8,22% - mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 411.000 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán; thu hút FDI đạt 3,23 tỷ USD; doanh thu du lịch tăng trên 20%. Nhiều công trình, nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Điều đáng ghi nhận không chỉ là những kết quả đạt được, mà là niềm tin của người dân và doanh nghiệp tiếp tục được củng cố; các nguồn lực mới đang từng bước được khơi thông và khát vọng phát triển của thành phố đang được chuyển hóa thành hành động.

“Đó là tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cao hơn, yêu cầu cao hơn và trách nhiệm lớn hơn”, bà Phùng Thị Hồng Hà nói.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, cùng với những kết quả chung đó, hoạt động của HĐND thành phố tiếp tục đổi mới cả về tư duy, phương thức hoạt động và chất lượng quyết sách. Trong 6 tháng đầu năm, HĐND thành phố đã tổ chức thành công 6 kỳ họp, ban hành 116 nghị quyết. Hơn một tháng vừa qua đã tổ chức 3 kỳ họp chuyên đề, ban hành 59 nghị quyết nhằm kịp thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách theo Luật Thủ đô năm 2026, tạo cơ sở để các chính sách mới sớm phát huy hiệu quả.

Đồng thời, việc xây dựng HĐND số, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điều hành không giấy tờ đang từng bước khẳng định quyết tâm đổi mới, hướng tới xây dựng cơ quan dân cử hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, những kết quả đó tạo thêm niềm tin, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn cho 6 tháng cuối năm, trong đó để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% yêu cầu triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới, khơi thông các nguồn lực phát triển và giải quyết những vấn đề dân sinh...

Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp này HĐND thành phố sẽ xem xét 51 nội dung, gồm 35 dự thảo nghị quyết và 16 báo cáo. Kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, mỗi nội dung được xem xét tại kỳ họp đều gắn với yêu cầu hoàn thành các mục tiêu phát triển của năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo của thành phố.

“Trước tiên chúng ta cần tập trung làm rõ là bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh những kết quả tích cực, cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, nhất là những tồn tại trong tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp đủ mạnh để khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm”, bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, kỳ họp cũng cần dành thời gian đánh giá những vấn đề có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của thành phố. Đó là việc tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những kết quả bước đầu, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trong triển khai thực hiện Luật Thủ đô năm 2026.

Kỳ họp cũng xem xét nhiều cơ chế, chính sách quan trọng liên quan đến phát triển đô thị, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, an sinh xã hội và nhiều lĩnh vực thiết yếu khác.

“Mỗi chính sách trước khi được thông qua cần được cân nhắc kỹ từ yêu cầu thực tiễn, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và tác động đối với người dân, doanh nghiệp. Mỗi nghị quyết phải giải quyết đúng vấn đề đặt ra, triển khai được ngay và sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn”, Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý.

Quan trọng hơn, HĐND thành phố không chỉ quyết định chính sách mà còn có trách nhiệm theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập để kiến nghị tháo gỡ hoặc đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.