Bí thư Hà Nội yêu cầu chất vấn đi thẳng vào vấn đề, chỉ rõ trách nhiệm

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng phát biểu tại HĐND TP Hà Nội sáng 14/7. Kỳ họp sẽ chất vấn và trả lời chất vấn đối với những nhóm vấn đề dân sinh bức xúc, được cử tri và nhân dân Thủ đô quan tâm như vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề thoát nước, chống úng ngập.

Theo Bí thư Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố tập trung triển khai đồng bộ 2 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn gồm: tạo lập các điều kiện nền tảng để thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội, giải quyết 5 điểm nghẽn.

Thành phố tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị chính quyền địa phương hai cấp sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; từng bước chuyển quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, tiến độ và hiệu quả công việc.

Bí thư Hà Nội phát biểu tại kỳ họp.

Nền tảng thể chế tiếp tục được hoàn thiện với bộ ba trụ cột: Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật thủ đô năm 2026 và Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

HĐND, UBND Thành phố đã hoàn thành khối lượng lớn các văn bản với 59 Nghị quyết, 10 Quyết định có hiệu lực đồng thời với Luật Thủ đô tạo thành hành lang pháp lý đồng bộ trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Kinh tế của thành phố tiếp tục phục hồi, duy trì đà tăng trưởng tích cực; thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp có nhiều điểm sáng; nhiều tồn tại kéo dài đã từng bước được giải quyết.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm đạt được nhiều kết quả nổi bật. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, bảo đảm ổn định trật tự, an toàn xã hội cho phát triển kinh tế xã hội. Việc khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, các dự án nhà ở cho thuê, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng trọng điểm là nền tảng quan trọng cho phát triển đô thị hiện đại, xanh và bền vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Trần Đức Thắng cho rằng cần phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt mục tiêu theo kịch bản đặt ra; một số ngành, lĩnh vực chưa tạo được sự bứt phá tương xứng; sức mua, xuất khẩu, dịch vụ, du lịch, bất động sản, khoa học công nghệ còn nhiều dư địa và là thế mạnh của thành phố nhưng chưa được khai thác đầy đủ.

Các điểm nghẽn về giao thông, úng ngập, môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, dự án chậm triển khai vẫn cần được xử lý quyết liệt, căn cơ hơn; đòi hỏi cả hệ thống chính trị của thành phố phải quyết tâm lớn hơn, đổi mới mạnh hơn, thực hiện nhanh hơn để phát huy các lợi thế, giải phóng các nguồn lực cho phát triển.

“Chính vì vậy, kỳ họp của HĐND thành phố lần này không chỉ đánh giá đúng tình hình, mà quan trọng hơn là quyết định được những cơ chế, giải pháp đủ mạnh, đủ rõ, đủ khả thi để tạo chuyển biến thực chất trong 6 tháng cuối năm 2026”, ông Thắng nhấn mạnh.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Theo Bí thư Hà Nội, các nội dung được HĐND thành phố thảo luận, quyết định lần này có ý nghĩa quan trọng, hướng tới ba yêu cầu lớn: thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh, phát triển con người Thủ đô; xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, kỷ cương, phục vụ nhân dân.

Ông Thắng đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu kỹ hồ sơ, thảo luận thẳng thắn, đúng trọng tâm; làm rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện của từng nghị quyết.

Người đứng đầu Thành ủy gợi mở một số nội dung. Về Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, phải đánh giá thật sát thực tiễn, xác định rõ kịch bản, động lực cần ưu tiên quan tâm, điểm nghẽn phải tháo gỡ, nhiệm vụ, dự án phải đẩy nhanh, trong đó các chỉ tiêu phải được lượng hóa, xác định rõ tiến độ, xác định rõ cơ quan, cá nhân phải chịu trách nhiệm và kiểm soát, giám sát việc thực hiện. Mục tiêu là phải hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số mà thành phố đã đặt ra.

Đối với nhóm nghị quyết kinh tế - ngân sách gồm: điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026, định hướng Kế hoạch năm 2027; danh mục dự án thu hồi đất; định mức phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; các mức chi đặc thù, Bí thư Trần Đức Thắng yêu cầu cần thảo luận kỹ về khả năng cân đối ngân sách, thứ tự ưu tiên trên cơ sở hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm yêu cầu đầu tư công đóng vai trò là vốn dẫn dắt, vốn mở đường, kích hoạt nguồn vốn xã hội; kiên quyết không để đất đai, dự án, ngân sách chậm đưa vào phục vụ phát triển Thủ đô.

Với nhóm nghị quyết văn hóa - xã hội và khoa học công nghệ, cần quán triệt quan điểm đầu tư cho văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội là đầu tư cho con người, cho phát triển của Thủ đô. Khi xem xét, thảo luận, cần đặc biệt chú ý tính công bằng, khả năng tiếp cận của người dân, nhất là nhóm yếu thế; tính bền vững của ngân sách; chất lượng dịch vụ; cơ chế kiểm tra, đánh giá; đồng thời phải bảo đảm mọi chính sách xã hội của Thủ đô vừa nhân văn, vừa hiệu quả, vừa tạo động lực mới cho phát triển.

Về hoạt động chất vấn, theo Bí thư thành ủy, nội dung chất vấn tại kỳ họp này đều là những vấn đề rất sát dân, liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

“Chất vấn phải đi thẳng vào thực chất: việc gì đã làm được, việc gì còn chậm, điểm nghẽn ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai, thời hạn khắc phục thế nào và có giám sát để tạo được chuyển biến cụ thể sau chất vấn”, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.