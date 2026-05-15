Chủ đầu tư sân bay Long Thành có quyền Tổng giám đốc mới

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 14/5. Trước đó, ông Hùng là Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV.

Quyết định do ông Lê Văn Khiên, quyền Chủ tịch HĐQT ACV ký ban hành trong bối cảnh doanh nghiệp này đang tăng tốc kiện toàn nhân sự cấp cao để phục vụ triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Ông Nguyễn Đức Hùng mang trọng trách thúc đẩy dự án sân bay Long Thành đi vào hoạt động trong năm 2026. (Ảnh: NIA)

Ông Nguyễn Đức Hùng sinh năm 1978, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông. Ông có gần 20 năm làm việc trong ngành hàng không, từng giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc ACV từ năm 2020.

Hồi đầu tháng 2, ACV đã giao ông Hùng phụ trách Ban điều hành trong bối cảnh doanh nghiệp chưa có nhân sự tổng giám đốc sau biến động nhân sự ở thượng tầng. Khi đó, nhiều vị trí chủ chốt tại ACV cũng được thay đổi, bao gồm chức danh phụ trách kế toán và thành viên Ban kiểm soát.

Đến tháng 3, ACV tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo khi bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, thay ông Vũ Thế Phiệt. Động thái này diễn ra sau khi ông Phiệt cùng một lãnh đạo khác của ACV bị cơ quan điều tra khởi tố liên quan đến sai phạm trong hoạt động đấu thầu.

Việc hoàn thiện bộ máy điều hành diễn ra trong giai đoạn ACV đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng hàng không lớn gồm dự án sân bay Long Thành và nâng cấp nhiều cảng hàng không địa phương.

Trong cuộc họp mới đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết việc đưa sân bay Long Thành đi vào hoạt động cuối năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc.

Thủ tướng yêu cầu kiện toàn nhân sự chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc ACV, đồng thời tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay khối lượng đã thực hiện cho nhà thầu.

Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra đẩy nhanh điều tra, xử lý sai phạm, bảo đảm rõ người, rõ việc, tạo điều kiện cho các gói thầu triển khai đúng tiến độ. Bộ Tài chính chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ khó khăn trong thanh toán, thông qua chủ trương nhân sự ACV trước ngày 7/5 để doanh nghiệp sớm kiện toàn bộ máy.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dự án thành phần 3; lập kế hoạch, báo cáo hàng tuần; rà soát khối lượng đã nghiệm thu để thanh toán, đồng thời yêu cầu nhà thầu tăng cường nguồn lực, chủ động phối hợp các bên xử lý vướng mắc.

Về kết quả kinh doanh, ACV ghi nhận doanh thu quý I năm nay đạt gần 6.400 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.600 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lượng khách quốc tế tiếp tục phục hồi và hoạt động khai thác cảng hàng không duy trì tăng trưởng tích cực.

Hiện doanh nghiệp quản lý, khai thác 22 sân bay trên cả nước, trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế.