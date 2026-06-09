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Xuất bản ngày 09/06/2026 09:44 AM
Xuất bản ngày 09/06/2026 09:44 AM

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 hôm nay 9/6/2026

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 thường xuyên giúp người mua đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu tài chính.

Vàng nhẫn trơn 9999 là gì?

Vàng nhẫn trơn 9999 (hay còn gọi là nhẫn tròn trơn) là một loại vàng trang sức nhưng mang tính chất tích trữ, đầu tư rất phổ biến tại Việt Nam.

Vàng nhẫn trơn 9999 được chế tác từ vàng có độ tinh khiết 99,99%, chỉ có 0,01% là tạp chất khác. Đây cũng chính là vàng ta (hay vàng 24K).

Khác với các sản phẩm trang sức cầu kỳ, nhẫn trơn có thiết kế đơn giản, ít họa tiết nên giá trị chủ yếu nằm ở hàm lượng vàng. Nhờ vậy, vàng nhẫn trơn 9999 phù hợp để tích lũy tài sản.

Vàng nhẫn trơn có thiết kế đơn giản. (Ảnh: AI)

Vàng nhẫn trơn có thiết kế đơn giản. (Ảnh: AI)

Vàng nhẫn trơn PNJ 9999 hôm nay 9/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 8h30 ngày 09/6/2026, giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 được niêm yết ở mức 13,88 - 14,38 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Tuy nhiên, giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 có thể thay đổi liên tục trong ngày. Do vậy, khách hàng nên cập nhật giá ngay tại thời điểm giao dịch để có quyết định phù hợp.

Bảng giá vàng nhẫn trơn 9999 hôm nay 9/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng nhẫn trơn 9999 tại một số thương hiệu trong nước, cập nhật lúc 8h30 ngày 9/6/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.860.000

14.360.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.860.000

14.370.000

đồng/chỉ

PNJ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.880.000

14.380.000

đồng/chỉ

Doji

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.880.000

14.380.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu

13.880.000

14.380.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.880.000

14.380.000

đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và từng cửa hàng.

Có nên mua vàng nhẫn 9999?

Theo các chuyên gia tài chính, vàng nhẫn 9999 là lựa chọn phù hợp đối với những người có nhu cầu tích lũy tài sản trong trung và dài hạn nhờ hàm lượng vàng nguyên chất cao và tính thanh khoản tốt.

Tuy nhiên, việc mua vàng nên dựa trên kế hoạch tài chính cá nhân thay vì chạy theo tâm lý đám đông khi giá tăng mạnh. Các chuyên gia cũng khuyến nghị người dân chỉ nên phân bổ một phần hợp lý trong danh mục đầu tư vào vàng, đồng thời theo dõi diễn biến thị trường và lựa chọn các thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng cũng như thuận lợi khi mua bán sau này.

Nếu mục tiêu là đầu tư ngắn hạn, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán để hạn chế rủi ro.

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