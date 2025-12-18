5 lỗi nhiều người mắc khi xây nhà mái Nhật

(VTC News) -

Với độ dốc vừa phải, thiết kế thanh thoát, mái Nhật mang lại cảm giác sang trọng, bền vững và mát mẻ. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít gia chủ vẫn mắc phải những sai lầm nghiêm trọng khi xây nhà mái Nhật, khiến công trình kém thẩm mỹ, phát sinh chi phí và giảm tuổi thọ sử dụng.

Tính toán sai độ dốc

Mái Nhật có độ dốc vừa phải (từ 30–40 độ) nên yêu cầu tính toán kỹ để đảm bảo khả năng thoát nước, đặc biệt trong điều kiện mưa nhiều như ở Việt Nam. Không ít công trình bị thấm dột, ứ nước trên mái do độ dốc quá thấp hoặc bố trí hệ thống thoát nước không hợp lý. Đây là lỗi kỹ thuật nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của mái và kết cấu ngôi nhà.

Dốc quá thấp sẽ dễ bị đọng nước, còn dốc quá cao làm mất dáng "chuẩn Nhật" và tốn chi phí vật liệu.

Vật liệu lợp mái không phù hợp

Nhà mái Nhật phù hợp với ngói màu, ngói sóng nhẹ. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Một số gia chủ chọn vật liệu lợp mái theo cảm tính hoặc chạy theo giá rẻ, không phù hợp với kết cấu mái Nhật. Chẳng hạn, sử dụng ngói quá nặng cho hệ mái không được gia cố kỹ, hoặc ngói kém chất lượng dễ phai màu, nứt vỡ sau vài năm sử dụng.

Mái Nhật thường phù hợp với ngói màu, ngói sóng nhẹ, có độ bền cao và khả năng chống nóng tốt. Việc chọn sai vật liệu không chỉ làm giảm tính thẩm mỹ mà còn tăng chi phí sửa chữa về lâu dài.

Thi công kết cấu mái thiếu chính xác

Kết cấu mái là phần “xương sống” quyết định độ an toàn của nhà mái Nhật. Tuy nhiên, nhiều công trình gặp lỗi do tay nghề thợ kém, thi công sai bản vẽ hoặc cắt giảm vật liệu để tiết kiệm chi phí.

Hậu quả là mái bị võng, lệch, nứt gãy sau một thời gian sử dụng, đặc biệt khi gặp mưa bão lớn. Đây là lỗi khó khắc phục và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bỏ qua thiết kế bản vẽ chi tiết

Nhiều gia chủ chỉ yêu cầu thiết kế tổng thể, không đi vào chi tiết. Điều này dẫn đến những khó khăn khi thi công, thậm chí gây ra các vấn đề về chất lượng công trình. Một bản vẽ chi tiết giúp nhận diện chính xác từng khâu, từ phần mái, hệ thống thoát nước đến chi tiết nhỏ nhất.

Dự toán chi phí không sát thực tế

Nhà mái Nhật thường có chi phí cao hơn mái bằng do kết cấu và vật liệu phức tạp. Không ít gia đình lập dự toán ban đầu quá thấp, khi thi công mới phát sinh hàng loạt khoản như gia cố móng, tăng diện tích mái, thay đổi vật liệu… khiến ngân sách bị “đội” lên đáng kể.

Việc thiếu dự toán chi tiết ngay từ đầu dễ khiến gia chủ rơi vào thế bị động, phải cắt giảm những hạng mục quan trọng khác.