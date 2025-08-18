Những điều cần lưu ý khi xây nhà mái Nhật

(VTC News) -

Những năm gần đây, nhà mái Nhật ngày càng được nhiều gia đình ở Việt Nam lựa chọn bởi sự hài hòa giữa tính thẩm mỹ, và công năng. Kiểu mái này bắt nguồn từ kiến trúc Nhật Bản, với đặc trưng mái dốc thoải, xòe rộng ra bốn phía, vừa mang nét thanh thoát vừa tạo cảm giác bề thế.

Tuy nhiên, để có một ngôi nhà mái Nhật bền đẹp, gia chủ cần lưu ý một số vấn đề trước khi xây dựng.

Xác định nhu cầu và diện tích xây dựng

Trước tiên, gia chủ cần xác định rõ nhu cầu sử dụng bao gồm số tầng, số phòng, phong cách nội thất. Mái Nhật phù hợp với nhiều loại công trình, từ nhà cấp 4 đến nhà 2 – 3 tầng.

Để đảm bảo sự cân đối, diện tích xây dựng nên từ 80m2 trở lên. Nhà quá nhỏ nếu áp dụng mái Nhật có thể khiến tổng thể trở nên nặng nề, mất cân xứng.

Nhà mái Nhật có đặc trưng mái dốc thoải, xòe rộng ra bốn phía. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Tính toán kết cấu chịu lực và vật liệu

Phần mái là hạng mục quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền vững của ngôi nhà. Do đó, hệ thống khung kèo, vì kèo và dầm phải được thiết kế chắc chắn, có khả năng chịu tải trọng của ngói và gió bão.

Chất liệu phổ biến hiện nay là bê tông cốt thép kết hợp lợp ngói Nhật, vừa bền vừa mang tính thẩm mỹ cao. Khi chọn ngói, nên ưu tiên loại có khả năng chống thấm, cách nhiệt tốt, màu sắc bền lâu.

Tối ưu công năng và thông gió

Một ưu điểm lớn của mái Nhật là độ dốc vừa phải, giúp ngôi nhà mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Để phát huy hiệu quả, khi thiết kế cần bố trí thêm cửa sổ, giếng trời hoặc khe thoáng dưới mái nhằm tăng khả năng lưu thông không khí, giảm tích tụ nhiệt.

Dự trù chi phí

Xây nhà mái Nhật thường tốn kém hơn so với mái bằng hoặc mái Thái do yêu cầu kỹ thuật cao, lượng ngói và vật liệu nhiều. Vì vậy, gia chủ nên dự trù chi phí đầy đủ cho phần móng, khung, mái và hoàn thiện nội thất.

Chọn đơn vị thi công uy tín

Để công trình đạt chất lượng tốt, đảm bảo tiến độ và tính thẩm mỹ, nên chọn đơn vị thi công uy tín, có kinh nghiệm. Ngoài ra, cần xem xét năng lực, quy trình làm việc, cam kết chất lượng của đơn vị thi công.

Bảo trì định kỳ

Dù mái Nhật có độ bền cao, gia chủ vẫn nên kiểm tra định kỳ để kịp thời xử lý các vết nứt, thấm dột. Việc vệ sinh rêu mốc trên ngói cũng giúp ngôi nhà luôn giữ được vẻ đẹp, bền.