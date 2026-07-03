Chi phí xây nhà cấp 4 100m² bao nhiêu?

(VTC News) -

Nhà cấp 4 là lựa chọn của nhiều gia đình tại nông thôn hoặc khu vực có quy hoạch đơn giản nhờ sự linh hoạt, tối ưu công năng và tiết kiệm chi phí.

Yếu tố nào ảnh hưởng đến chi phí xây nhà cấp 4?

Chi phí xây nhà cấp 4 không cố định mà luôn biến động theo thị trường. Để có sự chuẩn bị tài chính tốt nhất, gia chủ cần đặc biệt lưu ý các yếu tố tác động sau:

Quy mô diện tích và phong cách kiến trúc

Diện tích sàn càng lớn thì khối lượng vật tư và ngày công càng tăng. Bên cạnh đó, những ngôi nhà có thiết kế cầu kỳ, đòi hỏi kỹ thuật thi công phức tạp hoặc ứng dụng vật liệu đặc thù sẽ đẩy chi phí lên cao hơn so với mẫu nhà tối giản.

Vật liệu xây dựng

Trên thị trường có nhiều loại vật liệu xây dựng, từ trung bình đến cao cấp (như hàng nhập khẩu, thiết bị thông minh). Các loại vật liệu cao cấp có chi phí cao hơn đáng kể so với vật liệu thông thường.

Vị trí địa lý

Xây nhà tại các đô thị lớn thường có chi phí đắt đỏ hơn khu vực nông thôn do sự khác biệt về giá nhân công và dịch vụ. Đặc biệt, nếu công trình nằm trong hẻm sâu, giao thông trắc trở, chi phí vận chuyển nguyên vật liệu sẽ tăng cao hơn.

Chi phí xây nhà cấp 4 phụ thuộc nhiều yếu tố. (Ảnh: AI)

Đơn vị thầu

Các nhà thầu uy tín, giàu kinh nghiệm thường đưa ra mức giá cao hơn nhưng đảm bảo được chất lượng và tiến độ. Nếu chọn hình thức xây nhà trọn gói, tổng chi phí đã bao gồm các thủ tục pháp lý như xin cấp phép xây dựng và hoàn thiện nội thất cơ bản.

Thời điểm xây dựng

Thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Thi công vào mùa khô giúp quá trình xây dựng thuận lợi, liên tục. Ngược lại, mùa mưa dễ gây gián đoạn, kéo dài thời gian làm phát sinh chi phí.

Xây nhà cấp 4 100m² hết bao nhiêu tiền?

Để tính được chi phí xây nhà cấp 4 cần xác định diện tích xây dựng, bao gồm diện tích sàn và diện tích khác như móng, mái, sàn, tầng hầm...

Trong đó, diện tích sàn là phần diện tích sàn cấp 4 và diện tích gác lửng (nếu có).

Diện tích móng băng được tính 50% diện tích sàn. Diện tích móng cọc tính 20% - 40% diện tích sàn. Diện tích móng bè được tính 80% diện tích sàn nhà.

Mái bằng chiếm 70% diện tích sàn; mái Thái chiếm 50% diện tích sàn; mái tôn chiếm 30% diện tích sàn.

Công thức tính chi phí phổ biến:

Chi phí xây nhà cấp 4 = tổng diện tích xây dựng X đơn giá xây dựng/m²

Với nhà cấp 4 100m², móng băng, mái Thái, diện tích xây dựng được tính như sau:

Diện tích sàn: 100 X 100% = 100m²

Diện tích móng: 100 X 50% = 50m²

Diện tích mái Thái: 100 X 50% = 50m²

=> Tổng diện tích xây dựng là 100 + 50 + 50 = 200m²

Đơn giá xây dựng nhà cấp 4 hiện được chia làm hai hình thức khoán chính: Dịch vụ thi công phần thô và nhân công hoàn thiện (giá từ 3,2 - 4 triệu đồng/m²); và dịch vụ xây nhà trọn gói (giá từ 5 - 8 triệu đồng/m²).

Nếu tính theo đơn giá thi công phần thô 3,3 triệu đồng/m², chi phí xây nhà cấp 4 100m² = 200m² X 3,3 triệu đồng/m² = 660 triệu đồng.

Nếu tính theo đơn giá thi công trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà cấp 4 100m² = 200m² X 7,5 triệu đồng/m² = 1,5 tỷ đồng.

Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chi phí xây nhà cấp 4 thực tế sẽ thay đổi dựa theo diện tích xây dựng, vật tư, phong cách, giá nhân công...