Những mẫu cầu thang ngoài trời được ưa chuộng năm 2026

(VTC News) -

Cầu thang ngoài trời là hệ thống lối đi lắp đặt bên ngoài ngôi nhà, dùng để kết nối các tầng, dẫn lên sân thượng hoặc nối trực tiếp với không gian sinh hoạt mà không cần đi qua cửa chính.

Lợi ích của cầu thang ngoài trời

Tạo lối đi riêng biệt

Với nhà cho thuê, cầu thang ngoài trời mang đến lối đi riêng cho người thuê. Trong khi đó, những ngôi nhà có tầng một làm gara, cầu thang ngoài trời giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa các tầng, đồng thời tạo sự tách biệt giữa khu vực gara với không gian sinh hoạt ở tầng trên.

Tăng không gian thoáng đãng

Nếu cầu thang trong nhà khiến không gian từng phòng chật chội và kém thoải mái, cầu thang ngoài trời là giải pháp lý tưởng.

Cầu thang ngoài trời giúp ngôi nhà thoáng đãng hơn, đồng thời mở rộng không gian cho phòng bếp, phòng khách.

Sử dụng như lối thoát hiểm

Cầu thang ngoài trời còn được xem như lối thoát hiểm trong trường hợp xảy ra cháy nổ hoặc những tình huống khẩn cấp khác. Cầu thang này giúp hỗ trợ trong việc thoát hiểm nhanh và dễ dàng hơn.

Mẫu cầu thang ngoài trời được ưa chuộng 2026

Cầu thang xoắn

(Ảnh: Khonhamaudep)

Cầu thang uốn quanh trụ đứng cố định bằng kim loại ở chính giữa. Thiết kế này giúp tiết kiệm diện tích tối đa so với cầu thang thẳng truyền thống, tạo điểm nhấn mềm mại, nghệ thuật cho không gian ngoại thất.

Cầu thang ngoài trời thẳng đứng

Cầu thang dáng thẳng, chạy dọc từ tầng dưới lên tầng trên, không có chiếu nghỉ giữa chừng, tạo cảm giác thanh thoát, thông thoáng và tiết kiệm diện tích về chiều ngang.

(Ảnh: Khonhamaudep)

Cầu thang sử dụng kết cấu trục xương đỡ chạy ẩn bên dưới tâm các bậc, giúp toàn bộ hệ thống nhìn gọn gàng và chắc chắn.

Cầu thang kết hợp kính cường lực

(Ảnh: AI)

Những năm gần đây, xu hướng sử dụng kính cường lực cho cầu thang ngoài trời ngày càng phổ biến. Kính giúp không gian trở nên thông thoáng, tạo cảm giác rộng rãi và tăng vẻ đẹp hiện đại cho ngôi nhà.

Để đảm bảo an toàn, kính sử dụng thường là kính cường lực có độ dày phù hợp, kết hợp tay vịn inox hoặc hợp kim nhôm chắc chắn.

Cầu thang gấp khúc

(Ảnh: AI)

Cầu thang ngoài trời kiểu gấp khúc là một trong những thiết kế được ứng dụng rộng rãi tại các công trình nhà ở dân dụng.

Nhờ cấu trúc chia thành nhiều đoạn kết hợp với chiếu nghỉ, mẫu cầu thang này phù hợp với những vị trí có độ cao lớn. Bên cạnh đó, kết cấu đơn giản cũng góp phần tối ưu chi phí thi công.