Toàn cảnh khu vực thí điểm vùng phát thải thấp đầu tiên ở Hà Nội

Song song với việc hạn chế phương tiện, Hà Nội tăng cường các giải pháp khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Từ ngày 1/7/2026 đến hết 30/6/2027, hành khách được miễn toàn bộ tiền vé trên các tuyến xe buýt trợ giá khi di chuyển trong phạm vi Vành đai 1 (không áp dụng với xe buýt kinh doanh và xe buýt du lịch). Hiện có 45 tuyến, nhánh tuyến hoạt động trong khu vực. Trung tâm Quản lý, điều hành giao thông thành phố sẽ tiếp tục điều chỉnh lộ trình, triển khai hệ thống vé điện tử liên thông để tạo thuận lợi cho người dân.