Toàn cảnh khu vực thí điểm vùng phát thải thấp đầu tiên ở Hà Nội

Từ 1/7/2026, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, áp dụng hạn chế với nhiều phương tiện nhằm phát triển giao thông xanh, giảm ô nhiễm và ùn tắc.
Video: Toàn cảnh khu vực Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp đầu tiên.
Cùng với xe buýt, Hà Nội mở rộng hệ thống xe đạp công cộng với 44 trạm và 456 xe tại hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam (tính đến ngày 30/6). Các trạm được bố trí tại nhiều vị trí thuận tiện như ga Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm, Phùng Hưng, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Lê Thánh Tông và Hàng Da, tạo điều kiện kết nối giữa xe buýt, đường sắt đô thị và các bãi gửi xe vào khu vực trung tâm.
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