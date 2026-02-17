(VTC News) -

Trong bối cảnh giá đất và chi phí xây dựng tăng cao, nhà cấp 4 vẫn giữ sức hút nhờ tối ưu ngân sách nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sống. Theo các đơn vị thiết kế, nhà cấp 4 giúp tiết kiệm chi phí vận hành, dễ bảo trì và phù hợp với nhiều thế hệ cùng sinh sống.

Xu hướng năm 2026 cho thấy người xây nhà không còn chỉ quan tâm đến diện tích mà chú trọng nhiều hơn vào trải nghiệm sống: không gian mở, ánh sáng tự nhiên, vật liệu thân thiện môi trường và tính cá nhân hóa trong thiết kế.

Dưới đây là những mẫu nhà cấp 4 được ưa chuộng năm 2026:

Nhà cấp 4 mái Nhật

(Ảnh: 3bdesign)

Nhà mái Nhật mang tinh thần tối giản và tinh tế. Thiết kế mái có độ dốc nhẹ giúp tổng thể công trình hài hòa, sang trọng nhưng không quá cầu kỳ.

Nhiều mẫu nhà cấp 4 mái Nhật năm 2026 sử dụng gam màu trung tính như trắng kem, be, ghi sáng kết hợp vật liệu tự nhiên như gỗ, đá, tạo cảm giác gần gũi và bền vững theo thời gian.

Nhà cấp 4 phong cách tối giản

(Ảnh: Noithatmanhhe)

Phong cách tối giản sang trọng đang trở thành xu hướng nổi bật, đặc biệt với nhà phố diện tích vừa phải. Thiết kế tập trung vào hình khối vuông vắn, giảm chi tiết rườm rà, ưu tiên không gian mở và ánh sáng tự nhiên.

Theo các kiến trúc sư, mô hình nhà cấp 4 hiện đại năm 2026 thường thiết kế liên thông phòng khách, bếp và khu sinh hoạt chung nhằm tối đa diện tích sử dụng và tạo cảm giác rộng hơn thực tế.

Nhà cấp 4 sân vườn

(Ảnh: Noithatmanhhe)

Sau đại dịch và áp lực đô thị hóa, nhiều gia đình hướng tới mô hình nhà vườn cấp 4 như một không gian nghỉ dưỡng thu nhỏ. Thiết kế chú trọng cây xanh, khoảng sân rộng, tiểu cảnh nước hoặc hồ bơi mini.

Xu hướng này phù hợp với khu vực ngoại thành hoặc nông thôn, nơi quỹ đất rộng. Không gian sống xanh giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, đồng thời tăng giá trị lâu dài cho công trình.

Nhà cấp 4 mái Thái

(Ảnh: 3bdesign)

Nhà cấp 4 mái Thái tiếp tục là lựa chọn nổi bật trong xu hướng xây dựng năm 2026 nhờ sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và phong cách hiện đại. Thiết kế mái cao, độ dốc lớn không chỉ giúp ngôi nhà trở nên thanh thoát, sang trọng mà còn tăng khả năng chống nóng, thoát nước hiệu quả, phù hợp với khí hậu Việt Nam.

Các mẫu nhà mái Thái mới thường sử dụng gam màu trung tính, cửa kính lớn và bố trí không gian mở nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi và thông thoáng.

Nhà cấp 4 chữ L

(Ảnh: 3bdesign)

Những lô đất không vuông vắn hoặc diện tích trung bình thường lựa chọn nhà cấp 4 chữ L. Kiểu nhà này giúp tạo khoảng sân thoáng phía trước, đồng thời phân tách khu sinh hoạt và khu nghỉ ngơi hợp lý.