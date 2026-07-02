Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Áo 2h ngày 3/7, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Tây Ban Nha vs Áo
Tây Ban Nha 0 0 Áo
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Tây Ban Nha và Áo bắt đầu lúc 2h ngày 3/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Tây Ban Nha vs Áo mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Tây Ban Nha vs Áo (2h ngày 3/7)
Tây Ban Nha gặp Áo ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại SoFi Stadium, Inglewood, California, Mỹ. Đây là cặp đấu giữa đội nhất bảng H và đội nhì bảng J. Đội thắng cặp Tây Ban Nha vs Áo gặp Bồ Đào Nha hoặc Croatia ở vòng 1/8.
Dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Tây Ban Nha có 70,6% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Áo là 12,2%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 17,3%.
Tây Ban Nha đứng đầu bảng H với 7 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente hòa Cape Verde 0-0, thắng Ả Rập Xê Út 4-0 và thắng Uruguay 1-0. Áo xếp nhì bảng J. Đội bóng của huấn luyện viên Ralf Rangnick thắng Jordan, thua Argentina và hòa Algeria 3-3 ở lượt cuối để giành quyền đi tiếp.
Tây Ban Nha chưa thắng trận knock-out World Cup nào kể từ chung kết năm 2010. Họ bị loại trên chấm luân lưu ở 2 kỳ gần nhất, trước Nga năm 2018 và Morocco năm 2022.
Áo trở lại vòng loại trực tiếp World Cup sau 72 năm. Lần gần nhất họ góp mặt ở giai đoạn này là World Cup 1954, giải đấu mà Áo giành hạng ba.
Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo trên VTV
Trận Tây Ban Nha vs Áo được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Tây Ban Nha vs Áo đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.
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