Trực tiếp bóng đá Thụy Sỹ vs Algeria 11h ngày 3/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Thụy Sỹ và Algeria bắt đầu lúc 11h ngày 3/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thụy Sỹ vs Algeria mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Thụy Sỹ vs Algeria (11h ngày 3/7)

Thụy Sỹ gặp Algeria ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại BC Place, Vancouver, Canada. Đây là cặp đấu giữa đội nhất bảng B và một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội thắng cặp Thụy Sỹ vs Algeria gặp Colombia hoặc Ghana ở vòng 1/8.

Opta đánh giá Thụy Sỹ có 49,8% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Algeria là 22,8%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 27,4%.

Thụy Sỹ đấu với Algeria ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Thụy Sỹ đứng đầu bảng B với 7 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin hòa Qatar 1-1, thắng Bosnia & Herzegovina 4-1 và thắng Canada 2-1. Algeria đi tiếp với vị trí thứ ba bảng J. Đội bóng Bắc Phi thua Argentina 0-3, thắng Jordan 2-1 và hòa Áo 3-3 ở lượt cuối.

Thụy Sỹ ghi 7 bàn ở vòng bảng, còn Algeria ghi 5 bàn trong 2 trận gần nhất nhưng cũng thủng lưới 7 lần sau 3 trận.

Thụy Sỹ đang tìm chiến thắng đầu tiên ở một trận loại trực tiếp World Cup kể từ năm 1954. Trong khi đó, Algeria mới có lần thứ hai góp mặt ở vòng knock-out sau lần đầu năm 2014.

Hai đội chưa từng gặp nhau ở một trận chính thức. Trong 2 trận giao hữu trước đây, Thụy Sỹ đều thắng Algeria, lần lượt với tỷ số 2-1 năm 1983 và 2-0 năm 1986.