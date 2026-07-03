Trực tiếp bóng đá Thụy Sỹ vs Algeria 11h ngày 3/7, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Thụy Sỹ vs Algeria
Thụy Sỹ 0 0 Algeria
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Thụy Sỹ và Algeria bắt đầu lúc 11h ngày 3/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thụy Sỹ vs Algeria mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Thụy Sỹ vs Algeria (11h ngày 3/7)
Thụy Sỹ gặp Algeria ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại BC Place, Vancouver, Canada. Đây là cặp đấu giữa đội nhất bảng B và một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội thắng cặp Thụy Sỹ vs Algeria gặp Colombia hoặc Ghana ở vòng 1/8.
Opta đánh giá Thụy Sỹ có 49,8% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Algeria là 22,8%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 27,4%.
Thụy Sỹ đứng đầu bảng B với 7 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin hòa Qatar 1-1, thắng Bosnia & Herzegovina 4-1 và thắng Canada 2-1. Algeria đi tiếp với vị trí thứ ba bảng J. Đội bóng Bắc Phi thua Argentina 0-3, thắng Jordan 2-1 và hòa Áo 3-3 ở lượt cuối.
Thụy Sỹ ghi 7 bàn ở vòng bảng, còn Algeria ghi 5 bàn trong 2 trận gần nhất nhưng cũng thủng lưới 7 lần sau 3 trận.
Thụy Sỹ đang tìm chiến thắng đầu tiên ở một trận loại trực tiếp World Cup kể từ năm 1954. Trong khi đó, Algeria mới có lần thứ hai góp mặt ở vòng knock-out sau lần đầu năm 2014.
Hai đội chưa từng gặp nhau ở một trận chính thức. Trong 2 trận giao hữu trước đây, Thụy Sỹ đều thắng Algeria, lần lượt với tỷ số 2-1 năm 1983 và 2-0 năm 1986.
Thống kê trận Thụy Sỹ vs Algeria đáng chú ý
Thụy Sỹ ghi 7 bàn, thủng lưới 3 lần và đứng đầu bảng B với 7 điểm sau 3 trận.
Algeria ghi 5 bàn nhưng nhận 7 bàn thua ở vòng bảng.
Johan Manzambi ghi 3 bàn sau 3 cú sút trúng đích tại World Cup 2026.
Riyad Mahrez có 3 lần góp dấu giày vào bàn thắng của Algeria ở vòng bảng.
Granit Xhaka có thể cán mốc 150 trận cho đội tuyển Thụy Sỹ.
Link xem trực tiếp Thụy Sỹ vs Algeria trên VTV
Trận Thụy Sỹ vs Algeria được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Thụy Sỹ vs Algeria trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Thụy Sỹ vs Algeria trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Thụy Sỹ vs Algeria đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.
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