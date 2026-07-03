(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay 3/7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Trung trong ngày 3/7 tiếp tục duy trì trạng thái có mây, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, tập trung vào chiều tối và đêm. Một số khu vực có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết trong hôm nay cho thấy các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế vẫn nằm trong vùng có mưa dông rải rác, trong khi khu vực duyên hải Nam Trung Bộ cũng xuất hiện mưa về chiều tối và đêm. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ tiếp tục là nơi có lượng mưa đáng lưu ý hơn, với khả năng có mưa vừa, mưa to và cục bộ mưa rất to.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay

Dự báo thời tiết chi tiết khu vực miền Trung hôm nay

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24-27°C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35°C. Ban ngày, thời tiết tương đối oi nóng, nền nhiệt khá cao, cảm giác nóng bức vẫn xuất hiện ở nhiều địa phương, nhất là trong khung giờ trưa và đầu giờ chiều.

Dự báo cho thấy khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, đến chiều tối và đêm mưa có xu hướng gia tăng, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Người dân tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cần lưu ý nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Những hiện tượng cực đoan này có thể gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt ngoài trời cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 3/7: Nhiều nơi có mưa to và dông

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết hôm nay 3/7 nhìn chung vẫn duy trì trạng thái có mây, ban ngày có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nhưng mưa sẽ rõ hơn vào chiều tối và đêm.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực này dao động trong khoảng 24-27°C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C, có nơi trên 34°C. So với khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nền nhiệt tại duyên hải Nam Trung Bộ không chênh lệch quá nhiều, song cảm giác oi nóng ban ngày vẫn khá rõ do độ ẩm cao.

Cơ quan khí tượng nhận định, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là tại các địa phương ven biển và vùng núi giáp ranh.

Thời tiết Cao nguyên Trung Bộ hôm nay

Cao nguyên Trung Bộ là nơi có diễn biến thời tiết đáng chú ý hơn trong ngày 3/7. Dự báo cho thấy khu vực này nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi trong ngày; riêng chiều và đêm có khả năng xuất hiện mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ từ 21-24°C, có nơi dưới 20°C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29°C. Mức nhiệt này thấp hơn đáng kể so với khu vực ven biển miền Trung, giúp thời tiết dịu hơn vào ban ngày, song mưa dông lại là yếu tố cần đặc biệt lưu ý.

Với lượng mưa có xu hướng gia tăng, nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực đồi núi hoặc nước chảy xiết tại các suối nhỏ hoàn toàn có thể xảy ra nếu mưa lớn kéo dài. Người dân tại khu vực Tây Nguyên cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để sắp xếp lịch trình di chuyển và sản xuất phù hợp.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong ngày hôm nay, hầu khắp các khu vực ở miền Trung và cao nguyên Trung Bộ đều có khả năng xảy ra mưa dông kèm hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió mạnh, lốc, sét.

Thời điểm mưa dông xuất hiện nhiều khả năng tập trung vào chiều tối và đêm, vì vậy người dân nên hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở hoặc những tuyến đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế khi mưa lớn xảy ra.

Người dân được khuyến cáo thường xuyên cập nhật bản tin thời tiết mới nhất từ cơ quan khí tượng để chủ động phòng tránh các hiện tượng cực đoan, đồng thời có kế hoạch đi lại an toàn trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp.