Khởi tố người đàn ông dùng ly thủy tinh đánh nữ nhân viên quán karaoke

(VTC News) -

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 14/5, Phạm Thiếu Sơn, Lương Hải Đăng, Phạm Quyết Chính, Phạm Hồng Thắng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Duy Anh và Ngô Anh Tài đi ô tô Grab đến quán karaoke Golden Bell trên đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì để hát karaoke và uống bia. Nhóm được bố trí vào phòng 401, mỗi người có một nhân viên nữ phục vụ.

Đến khoảng 23h40, Hà Mạnh Dũng (sinh năm 1979) đến phòng 401 và gọi nhân viên nữ phục vụ riêng.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 0h45 ngày 15/5, nhân viên Ksor Giang đang phục vụ thì bị Dũng cầm tay trái vặn ra sau lưng. Do bị đau, Giang quay lại đá vào chân trái của Dũng. Người này liền đánh vào mặt cô, sau đó cầm ly thủy tinh đánh vào vùng mặt và đầu của cô, gây thương tích.

Hà Mạnh Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Nạn nhân la hét, chỉ tay về phía Dũng để khẳng định đây là người gây thương tích cho mình rồi chạy ra khỏi phòng. Nhóm của Dũng cũng rời phòng ngay sau đó.

Khi Dũng ra sân để về thì nhân viên quán karaoke Golden Bell ngăn lại, trình báo cơ quan công an. Nhân viên Ksor Giang đi ra chỉ tay vào Dũng, được mọi người can ngăn, sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu.

Theo kết luận giám định tổn thương ngày 19/5 của Phân viện Kỹ thuật hình sự tại TP.HCM, tỷ lệ tổn thương cơ thể của Ksor Giang tại thời điểm giám định là 22%. Bị hại có đơn yêu cầu xử lý hình sự.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Mạnh Dũng về tội Cố ý gây thương tích.