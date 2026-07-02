Người đàn ông Venezuela sống sót kỳ diệu sau 8 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát

(VTC News) -

Ông Hernan Alberto Gil Flores bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. (Video: Sở cứu hoả Chile)

Theo CNN, người đàn ông Venezuela đã được giải cứu sau 8 ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát ở thành phố La Guaira. Nạn nhân là Hernan Alberto Gil Flores, bảo vệ tại trung tâm thương mại Galerias Playa Grande. Ông bị mắc kẹt gần 9 mét sau khi tòa nhà 9 tầng sụp đổ trong trận động đất kép tàn khốc xảy ra tại Venezuela.

Ông Flores hiện đang trong tình trạng sức khỏe tốt. “Ông ấy đã được chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị”, lực lượng cứu hỏa Chile cho biết trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết quá trình đưa nạn nhân ra ngoài kéo dài tới 70 giờ.

Video do lực lượng này công bố ghi lại khoảnh khắc các nhân viên cứu hộ lần đầu tiên nhìn thấy ông Gil Flores thông qua camera dò tìm được đưa xuống tầng hầm ngày 1/7. Trong đoạn video, những ngón tay của ông khẽ cử động qua một khe hở nhỏ giữa các khối bê tông. Phần đầu và vai của ông đã nhô ra khỏi đống đổ nát. Ông đeo khẩu trang và một bên mắt đỏ do bị xuất huyết.

Đội cứu hộ cho biết họ vẫn duy trì liên lạc với nạn nhân, đồng thời cung cấp nước, thức ăn và thuốc men bằng cách truyền qua ống dẫn và xi lanh.

Ông Hernan Alberto Gil Flores được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát. (Ảnh: AP)

Lực lượng cứu hỏa Chile mô tả đây là một chiến dịch cứu hộ “vô cùng phức tạp” vì tòa nhà vẫn trong tình trạng mất ổn định. Các đội cứu nạn liên tục phải đối mặt với nguy cơ các mảng bê tông tiếp tục rơi xuống.

Ông Sebastian Mocorquer, thành viên nhóm Đánh giá và Điều phối Thảm họa của Liên Hợp Quốc (UNDAC), cho biết những trường hợp được giải cứu sau 7 ngày kể từ khi xảy ra động đất có thể được gọi là “phép màu”.

Theo ông, “khoảng thời gian vàng” để tìm kiếm người sống sót thường chỉ kéo dài khoảng 3 ngày. Sau đó, cơ hội sống sót sẽ giảm rất nhanh nếu nạn nhân không tiếp cận được với nguồn nước.

Hội Chữ thập đỏ Costa Rica cho biết lực lượng cứu hộ lần đầu nhận được thông tin có người sống sót dưới đống đổ nát của trung tâm thương mại Galerias Playa Grande vào ngày 29/6. Sau đó, các đội cứu hộ tìm nạn nhân bằng thiết bị radar và hệ thống dò âm thanh.

Trong suốt ba ngày tiếp theo, các chuyên gia cứu hộ đến từ khoảng sáu quốc gia đã làm việc liên tục để mở một lối tiếp cận an toàn và duy trì sự sống cho ông Gil Flores.

Các toà nhà bị hư hại sau trận động đất kép ở Venezuela. (Ảnh: AP)

“Sức khỏe của ông Gil Flores vẫn ổn định. Trong những giờ gần đây, ông ấy đã được truyền dịch tĩnh mạch cùng nước và dung dịch bù nước”, Hội Chữ thập đỏ Costa Rica cho biết trên Facebook hôm 2/7.

Một đoạn video do Tổng thống El Salvador Nayib Bukele chia sẻ đã ghi lại cảnh nhân viên cứu hộ trò chuyện với ông Gil Flores và dùng một ống dẫn để truyền dung dịch điện giải cho nạn nhân trong lúc chuẩn bị giải cứu.

Tổng thống Bukele cho biết chiến dịch giải cứu gặp rất nhiều khó khăn vì đường hầm mà lực lượng cứu hộ đào để tiếp cận nạn nhân đã nhiều lần bị sập.

Vợ của ông, bà Gusbimar Gonzales, cho biết chỉ ít phút trước khi giải cứu thành công ông Flores, bà đã trải qua “những ngày đau khổ tột cùng” vì nghĩ chồng mình đã thiệt mạng.

“Khi biết ông ấy vẫn còn sống, tôi như nhìn thấy một tia hy vọng. Anh ấy đã kiên cường như một người hùng”, bà nói.

Thành phố ven biển La Guaira, nơi ông Gil Flores được tìm thấy, là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận động đất kép. Nhiều người dân sử dụng cuốc, xẻng và thậm chí dùng tay không để đào bới các tòa chung cư cao tầng bị sập, trong bối cảnh nhiên liệu và vật tư cứu hộ đều khan hiếm.