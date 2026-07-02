Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha vs Croatia 6h ngày 3/7, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Bồ Đào Nha vs Croatia
Bồ Đào Nha 0 0 Croatia
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia bắt đầu lúc 6h ngày 3/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bồ Đào Nha vs Croatia mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Bồ Đào Nha vs Croatia (6h ngày 3/7)
Bồ Đào Nha gặp Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại BMO Field, Toronto, Canada. Đây là cặp đấu giữa hai đội nhì bảng. Bồ Đào Nha xếp sau Colombia ở bảng K, còn Croatia đứng sau Anh tại bảng L. Đội thắng cặp Bồ Đào Nha vs Croatia gặp đội thắng cặp Tây Ban Nha vs Áo ở vòng 1/8.
Hệ thống dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Bồ Đào Nha có 56,2% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Croatia là 19,5%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 24,3%.
Bồ Đào Nha có 5 điểm ở vòng bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez hòa CHDC Congo 1-1, thắng Uzbekistan 5-0 và hòa Colombia 0-0. Croatia giành 6 điểm tại bảng L. Đội bóng của huấn luyện viên Zlatko Dalic thua Anh 2-4, sau đó thắng Panama 1-0 và Ghana 2-1 để vào vòng loại trực tiếp.
Đây là lần đầu Bồ Đào Nha và Croatia gặp nhau tại World Cup. Tính trên mọi đấu trường, Bồ Đào Nha thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 10 lần đối đầu Croatia.
Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Croatia trên VTV
Trận Bồ Đào Nha vs Croatia được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Croatia trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Croatia trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Bồ Đào Nha vs Croatia đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.
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