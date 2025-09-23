Những phương án cải tạo nhà cấp 4 tiết kiệm chi phí

(VTC News) -

Nhà cấp 4 là kiểu nhà phổ biến tại nhiều vùng nông thôn và thành thị nhờ chi phí xây dựng hợp lý và thiết kế đơn giản. Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, nhà cấp 4 không tránh khỏi xuống cấp, không gian chật hẹp hoặc không còn phù hợp với nhu cầu sinh hoạt.

Thay vì xây mới tốn kém, nhiều gia chủ lựa chọn cải tạo nhà cấp 4 để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo công năng và thẩm mỹ.

Dưới đây là một số phương án cải tạo nhà cấp 4 hiệu quả, tối ưu ngân sách.

Tận dụng kết cấu cũ, sửa chữa phần xuống cấp

Để tiết kiệm chi phí, nên ưu tiên giữ lại nền móng, hệ khung tường, cột hoặc mái nếu chúng vẫn còn chắc chắn. Việc phá bỏ toàn bộ và xây mới sẽ tốn kém gấp nhiều lần. Các hạng mục xuống cấp như mái dột, tường nứt, sàn bong tróc… chỉ cần sửa chữa hoặc thay thế từng phần. Điều này giúp tiết kiệm vật liệu, nhân công và thời gian thi công.

Nâng nền nhà cấp 4

Đây là cách hiệu quả giúp giảm thiểu tình trạng ngập úng, đồng thời giúp không gian sống thoáng đãng hơn. Phương án này có thể áp dụng trong trường hợp nhà thường xuyên bị ngập vào mùa mưa; cần cải thiện hệ thống thoát nước.

Nâng nền là cách cải tạo nhà cấp 4 giúp chống ngập hiệu quả. (Ảnh: Kho mẫu nhà đẹp)

Thay màu tường

Việc sơn lại tường có thể thay đổi toàn bộ diện mạo căn nhà. Những ngôi nhà cấp 4 nhỏ và hẹp có thể chọn cách sơn tường để không gian rộng rãi hơn.

Nên chọn gam màu tươi sáng như trắng, xanh nhạt nhằm tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn. Không nên sử dụng quá nhiều màu sắc khác nhau trên tường vì có thể gây ra sự lộn xộn.

Thay đổi cửa sổ, cửa ra vào

Cửa ra vào, cửa sổ là vị trí quan trọng, giúp lấy ánh sáng và thông gió. Để căn nhà trông hiện đại và thoáng đãng hơn, có thể thay đổi cửa ra vào hoặc cửa sổ bằng cửa kính, cửa nhựa lõi thép...

Thay đổi nội thất

Đây cũng là một cách cải tạo tiết kiệm chi phí và tạo không gian mới mẻ. Gia chủ có thể thay đổi nội thất cũ bằng nội thất mới, hoặc thay đổi cách bố trí nội thất.

Nâng cấp mái hoặc làm gác lửng

Một trong những phương án cải tạo phổ biến là thiết kế thêm gác lửng, giúp tăng diện tích sử dụng. Chỉ cần nâng mái cao thêm 1–1,5m và lắp sàn gác bằng gỗ hoặc bê tông nhẹ, gia đình có thể có thêm phòng ngủ, phòng làm việc mà không phải xây thêm tầng.

Ngoài ra, thay mái tôn cũ bằng tôn cách nhiệt hoặc ngói sẽ giúp ngôi nhà mát mẻ, tiết kiệm chi phí điện làm mát.