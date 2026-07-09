Chi phí xây nhà 3 tầng 70m² bao nhiêu?

(VTC News) -

Để kiểm soát chi phí xây nhà, gia chủ nên lập dự toán ngay từ đầu, lựa chọn phương án thiết kế phù hợp và làm việc với nhà thầu có kinh nghiệm.

Chi phí xây nhà 3 tầng 70m² tính thế nào?

Để xác định chi phí xây nhà 3 tầng 70m², trước hết cần tính tổng diện tích xây dựng và đơn giá xây dựng.

Trong đó, tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích tầng 1, 2, 3, diện tích móng, diện tích mái và một số hạng mục khác.

Hệ số diện tích của mỗi hạng mục như sau:

Tầng 1: 100% diện tích

Tầng 2: 100% diện tích

Tầng 3: 100% diện tích

Mái bằng: 50% diện tích

Mái ngói kèo sắt: 70% diện tích

Mái tôn: 30% diện tích

Sân trước và sân sau: 70% diện tích

Móng bè: 50% diện tích

Móng cọc, móng đơn: 40% diện tích

Móng băng: 50% diện tích

Nhà 3 tầng mái bằng. (Ảnh minh họa: Ai)

Với ngôi nhà có diện tích 70m²/sàn, quy mô 3 tầng, mái bằng, cách tính phổ biến như sau:

Móng: 50% diện tích = 35m²

Tầng 1: 70m²

Tầng 2: 70m²

Tầng 3: 70m²

Mái bằng: 50% diện tích = 35m²

Tổng diện tích xây dựng khoảng 280m².

Hiện nay, đơn giá xây nhà chia thành hai nhóm chính là đơn giá xây phần thô và đơn giá xây trọn gói. Trong đó, xây nhà phần thô dao động từ 3.300.000 - 4.000.000 đồng/m².

Đơn giá xây nhà trọn gói phổ biến từ 4.800.000 - 8.000.000 đồng/m². Mức giá có thể tăng hoặc giảm tùy theo gói vật liệu hoàn thiện.

Xây nhà 3 tầng 70m² hết bao nhiêu tiền?

Công thức tính chi phí xây nhà là:

Chi phí xây nhà 3 tầng 70m² = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá

Với trường hợp xây thô, nếu lấy mức giá 3.600.000 đồng/m², chi phí xây nhà 3 tầng 70m² là:

280m² X 3.600.000 đồng/m² = 1.008.000.000 đồng

Trên đây là chi phí tham khảo cho phần thô và nhân công hoàn thiện cơ bản. Gia chủ cần chuẩn bị chi phí cho phần vật tư hoàn thiện, thiết bị điện, thiết bị vệ sinh...

Trường hợp xây trọn gói với mức giá 6.000.000 đồng/m², chi phí xây nhà 3 tầng 70m² là:

280m² X 6.000.000 đồng/m² = 1.680.000.000 đồng

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chi phí phát sinh như xin giấy phép xây dựng, thiết kế nội thất, sân vườn, cổng hàng rào hoặc các hạng mục đặc biệt khác. Chi phí xây nhà 3 tầng 70m² thực tế sẽ thay đổi tùy theo vật liệu, đơn giá, vị trí xây dựng....