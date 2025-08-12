Chi phí xây nhà 4 tầng 50m2 bao nhiêu?

(VTC News) -

Chi phí xây nhà 4 tầng 50m2

Để tính được chi phí xây nhà 4 tầng 50m2, cần tính tổng diện tích xây dựng và đơn giá xây dựng trên m2.

Trước khi tính tổng diện tích xây dựng của công trình, cần xác định diện tích xây dựng của các hạng mục. Mỗi hạng mục xây dựng được tính dựa trên một hệ số riêng, cụ thể như sau: Diện tích móng tính bằng 50% diện tích, Diện tích sàn sử dụng tính bằng 100% diện tích, Diện tích mái bê tông bằng 50% diện tích, Sân thượng bằng 60% diện tích.

Nhà 4 tầng 50m2. (Ảnh: Xây dựng Mộc Trang)

Giả sử, với nhà 4 tầng 50m2, thi công móng cọc, diện tích xây dựng được tính như sau:

Móng cọc: 50% X 50m2 = 25m2

Tầng 1: 100% X 50m2 = 50m2

Tầng 2: 100% X 50m2 = 50m2

Tầng 3: 100% X 50m2 = 50m2

Tầng 4: 100% X 50m2 = 50m2

Diện tích mái: 50% X 50m2 = 25m2

Diện tích sân thượng: 60% X 50m2 = 30m2

Tổng diện tích xây dựng nhà 4 tầng là: 280m2

Nếu tính đơn giá xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện 4 triệu đồng/m2, chi phí xây nhà 4 tầng là: 280m2 X 4 triệu đồng/m2 = 1,12 tỷ đồng

Nếu tính đơn giá xây trọn gói 6 triệu đồng/m2, chi phí xây nhà 4 tầng là: 280m2 X 6 triệu đồng/m2 = 1,68 tỷ đồng

Tuy nhiên, giá thi công thực tế có thể thay đổi tùy theo khu vực, đơn giá xây dựng, mức độ hoàn thiện nội thất...

Yếu tố nào ảnh hưởng đến chi phí xây nhà?

Quy mô và kiến trúc

Nhà có quy mô lớn, thiết kế phức tạp với các chi tiết hoa văn tỉ mỉ sẽ có chi phí cao hơn so với nhà diện tích nhỏ, kiến trúc đơn giản.

Điều kiện thi công

Điều kiện xây dựng khó khăn như trong hẻm nhỏ, địa hình phức tạp, góp phần làm tăng chi phí nhân công và vận chuyển vật tư.

Vị trí địa lý

Xây dựng trên nền đất yếu, địa hình hiểm trở hoặc khu vực có chi phí vận chuyển cao cũng làm tăng chi phí xây nhà.

Vật liệu xây dựng

Nếu sử dụng vật liệu xây dựng cao cấp, chi phí xây nhà sẽ tăng hơn nhiều so với vật liệu thông thường.

Đơn vị thi công

Những nhà thầu uy tín, có kinh nghiệm sẽ đảm bảo chất lượng công trình và hạn chế chi phí phát sinh.

Thời điểm xây dựng

Giá vật liệu xây dựng và nhân công có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy, thời điểm xây dựng ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí xây dựng.