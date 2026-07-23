Trên tay Samsung Z Fold8 Ultra: Điện thoại gập mỏng nhất, giá gần 53 triệu đồng

(VTC News) -

Bộ ba điện thoại gập của Samsung vừa ra mắt tại sự kiện Unpacked tại London (Anh) ngày 22/7. Trong đó, Galaxy Z Fold8 Ultra là bản nâng cấp của Z Fold7 năm ngoái và là smartphone cao cấp nhất của hãng. Thay vì thay đổi hoàn toàn thiết kế, hãng lựa chọn tinh chỉnh nhiều chi tiết nhỏ nhưng tác động trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày, từ cảm giác cầm nắm, độ mỏng cho đến độ bền của màn hình.

Galaxy Z Fold8 Ultra vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của thế hệ trước với khung nhôm, khả năng kháng nước và bụi chuẩn IP48 cùng cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn. Máy nặng khoảng 215g, gần như không thay đổi so với Z Fold7.

Z Fold8 Ultra có màn hình ngoài 6,5 inch và màn hình chính 8 inch gần như giữ nguyên kích thước, tiếp tục sử dụng tấm nền AMOLED 120 Hz. Điểm nâng cấp nằm ở độ sáng tối đa tăng từ 2.600 nit lên 3.000 nit, giúp hiển thị rõ hơn khi sử dụng ngoài trời.

Khi mở ra, Galaxy Z Fold8 Ultra chỉ dày 4,1 mm, giảm thêm 0,1 mm so với Z Fold7, trở thành mẫu điện thoại gập mỏng nhất Samsung từng sản xuất. Dù con số không lớn, người dùng vẫn có thể cảm nhận thiết bị mỏng và thanh thoát hơn khi cầm trên tay.

Samsung lần đầu trang bị công nghệ Flex Titanium với một lớp hợp kim titanium đặt ngay bên dưới tấm nền OLED dẻo. Lớp vật liệu này kết hợp cùng khung titanium cứng bên trong để tăng khả năng nâng đỡ màn hình, hạn chế khoảng trống trong kết cấu và giảm hiện tượng hình thành nếp gấp.

Về camera, Galaxy Z Fold8 Ultra vẫn giữ cảm biến chính 200 MP và camera tele 10 MP zoom quang học 3x, nhưng nâng cấp camera góc siêu rộng lên 50 MP. Máy hỗ trợ quay video 8K trên tất cả các camera, đồng thời bổ sung tính năng Fan Cam cho phép AI tự động theo dõi chủ thể và thay đổi tỷ lệ khung hình khi hậu kỳ.

Galaxy Z Fold8 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, kết hợp RAM tối đa 16 GB và bộ nhớ trong lên tới 1 TB.

Không giống nhiều bản nâng cấp chỉ tập trung vào hiệu năng, Samsung năm nay cải thiện đáng kể thời lượng pin. Máy sử dụng viên pin 5.000 mAh, tăng từ 4.400 mAh trên Z Fold7 nhờ áp dụng công nghệ pin silicon-carbon lần đầu xuất hiện trên dòng điện thoại gập của hãng.

Tốc độ sạc cũng được nâng từ 25 W lên 45 W qua cáp, trong khi sạc không dây tăng từ 15 W lên 20 W. Đổi lại, để giữ thiết kế mỏng, Samsung không tích hợp nam châm bên trong thân máy. Thiết bị chỉ đạt chuẩn “Qi2 Ready”, muốn sử dụng phụ kiện từ tính người dùng cần dùng ốp lưng có tích hợp nam châm.

Samsung cho biết Galaxy Z Fold8 Ultra được nâng cấp Agentic AI, cho phép AI chủ động phối hợp nhiều ứng dụng để thực hiện các tác vụ như lập kế hoạch du lịch, tìm khách sạn, đặt vé máy bay hay xe chỉ với một yêu cầu.

Tính năng Photo Assist cũng có thể tự tạo câu lệnh chỉnh sửa ảnh dựa trên nội dung bức ảnh, giúp người dùng không cần nhập prompt thủ công. Bộ ba smartphone gập mới cũng được tặng kèm 6 tháng sử dụng Gemini Pro.

Tại thị trường Việt Nam, Galaxy Z Fold8 Ultra có giá niêm yết là 52,99 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn 12GB RAM - 256GB ROM.

Bên cạnh Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung năm nay cũng giới thiệu thêm Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8, hoàn thiện danh mục điện thoại gập với ba lựa chọn hướng đến các nhóm người dùng khác nhau.